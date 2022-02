https://cz.sputniknews.com/20220204/obelhani-slovaku-caputova-v-roce-2019-nesouhlasila-s-pritomnosti-cizich-vojaku-ale-dnes-je-vita-17469292.html

Obelhání Slováků? Čaputová v roce 2019 nesouhlasila s přítomností cizích vojáků. Ale dnes je vítá

Proč Zuzana Čaputová otočila o 180 stupňů? O tom ve svém materiálu píší hlavnespravy.sk s tím, že lidé si současnou prezidentku zvolili i díky svému smířlivému... 04.02.2022, Sputnik Česká republika

Podle portálu její vystupování navozovalo dojem, že všechno chce řešit mírovou cestou, nikoliv rozdmýcháváním vášní nebo vojenskou silou. Působila spíš jako mírová aktivistka.Žádná cizí vojska na SlovenskuV roce 2019 Čaputová pro portál uvedla, že na Slovensku nechce žádná cizí vojska.Na hypotetickou otázku, jestli by souhlasila s přítomností cizích (třeba amerických) vojáků nebo základen na území SR, odpověděla, že nevidí důvod k udělení souhlasu. „Takže bych nesouhlasila,“ dodala.Dnes to však vypadá, že své předvolební sliby hodila do koše.Rok 2022: Čaputová podporuje příchod vojáků NATO na SlovenskoZe smířlivé kandidátky, která odmítala cizí základny a cizí vojáky na území Slovenska, se rázem stala militantně působící prezidentka, které k dokonalosti chybí jen uniforma.Dnes už cizí vojska na Slovensku neodmítá, protože Čaputová nejdříve podpořila kontroverzní vojenskou smlouvu DCA se Spojenými státy americkými, která řeší podmínky pobytu amerických vojáků na Slovensku a píše se v ní o pronájmu slovenských letišti v Kuchyni a Sliači, kde si podle portálu budou Američané moci uložit zbraně, jaké budou chtít.Prezidentka Čaputová před pár dny vystoupila se zásadním projevem ohledně napětí na Ukrajině. V kontroverzním projevu řekla přesný opak toho, co slibovala v roce 2019.Čaputová podpořila záměr útočné vojenské organizace NATO dovést na Slovensko zahraniční vojáky, což je jasná provokace Ruské federace.Ve svém militantním projevu vyzvala k posílení obrany východní hranice SR, stejně jako celého východního křídla.Slovenská prezidentka taktéž kritizovala Rusko za požadavky nerozšiřování NATO na východ. „Konali bychom dnes sami proti sobě, kdybychom jakémukoliv třetímu státu, Rusko nebo někomu jinému, dali právo vetovat závazek, na kterém je postavená bezpečnost SR,“ dodala Čaputová.Ve svém projevu dále vytvářela atmosféru strachu z Ruska a po vzoru zástupců USA vyhlásila, že ruský prezident Vladimir Putin je připravený použít sílu.Slova slovenské prezidentky jsou dokonce militantnější než slova Volodymyra Zelenského, který vyloučil, že by Rusko zaútočilo na Ukrajinu.Proč Čaputová otočila?Podle portálu existují zřejmě dvě vysvětlení, co stojí za otočkou Čaputové o 180 stupňů. Tím prvním je, že před volbami účelově lhala, protože věděla, že Slováci jsou proti pobytu cizích vojsk na Slovensku a nechtěla zatratit většinovou část voličů. Druhou možností je, že napsaný projev četla poprvé hned naostro před kamerami.Čaputová by ještě teoreticky mohla argumentovat tím, že situace se od roku 2019 výrazně změnila a v dnešní situaci „ruské hrozby“ je přítomnost cizích vojsk na Slovensku nutná.Tento argument je však podle portálu blbost jako voda v koši. Jedinou změnou totiž má být to, že Rusko požaduje od NATO, a hlavně USA bezpečnostní záruky.Jedná se tedy o dialog a „řinčení zbraněmi“ Čaputové je proto absolutně zbytečné. Často se také objevuje argument, že Rusko by mělo napadnout Ukrajinu. Podle ukrajinského prezidenta Zelenského se to však nestane. A i kdyby k tomu došlo, Ukrajina není členem NATO, a proto rozmisťování cizích vojsk na území Slovenska podle portálu nedává logiku.Portál také vysvětluje vojenská cvičení a rozmisťování ruských vojáků na vlastním území, podle autora článku Samuela Gdovina to Rusko dělalo vždy, stejně jako USA to dělají v Pobaltí.Od roku 2019 tedy nenastaly výrazné změny a Slovensko není nikým ohrožováno. Neexistuje proto podle portálu žádná potřeba umisťovat vojska NATO na slovenském území.Slovensko podepsalo smlouvu s USASlovenský ministr obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) spolu s americkým ministrem zahraničí Antony Blinkenem v pátek ve Washingtonu podepsali dohodu o obranné spolupráci. Oba vládní představitelé deklarovali, že dohoda neohrožuje suverenitu a svrchovanost Slovenska.Dohodu ještě bude muset ratifikovat Národní rada a podepsat slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.Jak uvedl Naď po podpisu smlouvy, spolupráce se Spojenými státy přispívá k úspěšné transformaci slovenských ozbrojených sil. Dále zdůraznil, že USA jsou pro Slovensko strategickým spojencem ještě od dob formování nezávislého Československa.Naď dále zdůraznil, že se Spojenými státy spolupracuje Slovensko dlouhodobě. Jedná se v první řadě o nákup vojenské techniky, společná vojenská cvičení či zahraniční mise. Podle slovenského ministra je páteční podpis vyvrcholením několikaletého jednání, které začala ještě vláda pod vedením Směru-SD v roce 2018.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

