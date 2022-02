https://cz.sputniknews.com/20220204/prezident-putin-oznamil-novy-navrh-smlouvy-o-plynu-s-cinou-17470727.html

Prezident Putin oznámil nový návrh smlouvy o plynu s Čínou

Prezident Putin oznámil nový návrh smlouvy o plynu s Čínou

Vladimir Putin během jednání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem řekl, že ruské společnosti připravily nová řešení pro dodávky uhlovodíků do Pekingu a... 04.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-04T10:14+0100

2022-02-04T10:14+0100

2022-02-04T10:14+0100

svět

vladimir putin

si ťin-pching

čína

rusko

plyn

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/04/17470810_0:127:3187:1920_1920x0_80_0_0_80047f51a69c572c805c26c74e278ae9.jpg

„Naši odborníci v ropném průmyslu připravili velmi dobrá nová řešení pro dodávky uhlovodíků do Čínské lidové republiky. A další krok byl učiněn v plynárenství. Mám na mysli nový kontrakt na dodávky plynu do Číny z ruského Dálného východu v objemu 10 miliard metrů krychlových,“ řekl.Kreml již dříve uvedl, že setkání prezidentů obou zemí se uskuteční v plném rozsahu – chystají se projednat mezinárodní otázky, včetně dialogu Ruska se Spojenými státy a NATO, otázky bezpečnostních záruk a také hlavní oblasti bilaterální spolupráce, včetně energetiky, investiční spolupráce, vesmíru a další.Poté se Putin zúčastní zahajovacího ceremoniálu olympiády.V pátek odstartují v Pekingu XXIV. zimní olympijské hry. Potrvají do 24. února. Sportovci budou soutěžit o 108 sad ocenění v 15 disciplínách sedmi druhů sportů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220204/nad-ve-washingtonu-podepsal-dohodu-o-obranne-spolupraci-mezi-slovenskem-a-usa-17468408.html

čína

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vladimir putin, si ťin-pching, čína, rusko, plyn