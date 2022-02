https://cz.sputniknews.com/20220204/sextaze-decastelo-provokuje-fanousky-hlubokym-dekoltem-a-nebezpecnym-rozparkem-17480261.html

„Sextáze!“ Decastelo provokuje fanoušky hlubokým dekoltem a nebezpečným rozparkem

Moderátorce a herečce Evě Decastelo červená barva zkrátka sluší. Důkazem jsou i nedávné fotografie zveřejněné na jejím instagramovém profilu. Decastelo se... 04.02.2022, Sputnik Česká republika

Decastelo je i ve svých 43 letech stále kus krásné ženy. Její bujné křivky obdivují pánové ve velkém a nedají jim spát. I tentokrát Eva potěšila jejich oko, když je vystavila na obdiv v odvážných šatech.Vypadá to, že výsledek se líbil i uživatelům sítě. Mnozí totiž psali, že je herečka na snímcích opravdu„svůdná a dokonalá“.A nebyla jediná, kdo si to myslel. „Nádherná jste, Evi!!! Tělem i duší,“ vzkazovali jí další.Lidé jí chválili také výběr šatů a psali, že v červené róbě vypadá „jako princezna“. „Naprosto úchvatná kráska,“ znělo dál.„Tyyyjoo… Sextáze!“ uváděli jiní a mnozí se přidávali: „To není možný, jak se na vás Bůh vyřádil.“Podle fanoušků by ale Evě slušelo naprosto vše, klidně i pytel.Eva DecasteloEva Decastelo, rodným jménem Aichmajerová, je česká herečka, modelka a moderátorka. Od svých 14 let se začala věnovat modelingu a natáčení reklam. Během střední školy pak poprvé odjela do Spojených států, nikoliv však jen za prací, ale především kvůli poznávání jiné kultury, jazyka a cestování.Jako herečka se objevila především v zahraničních filmech. Nějakou dobu se dokonce živila i jako pornoherečka. Sama Decastelo ale říká, že to byl asi jen jeden rok v USA. Během své moderátorské kariéry moderovala pořad na TV Nova Snídaně s Novou a reality show Big Brother.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

