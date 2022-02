https://cz.sputniknews.com/20220204/sibenice-pro-vladu-co-tim-chce-chcipl-pes-rict-17469842.html

Šibenice pro vládu. Co tím chce Chcípl PES říct?

Šibenice před Poslaneckou sněmovnou děsí poslance a pražskou kavárnu. Instalace ukazuje, že česká společnost je po dvou letech covidové nákazy ve stavu, který... 04.02.2022, Sputnik Česká republika

Situace s covidem houstne. Nejde ani o to, že roste počet nakažených, reinfikovaných, a to i mezi očkovanými. Jde o to, že tlak na českou společnost v souvislosti s covidem je na mezní úrovni. Kotel může explodovat.Poslední větší demonstrace před Poslaneckou sněmovnou, kdy se za jejími zdmi projednávala sporná novela pandemického zákona, skončila potyčkou občanů s policií. To tu dlouho nebylo. A bude hůř?Někomu se jeví, že ano. Jako důkaz vidí šibenice. Ano, ty šibenice, které se zprvu jednotlivě, a pak v počtu několika kusů objevily na protestech proti anticovidovým opatřením vlády pětikoalice.A ta s úlekem zjistila, že venku před Poslaneckou sněmovnou lid vnímá covidovou realitu jinak než politici. Tak třeba podle předsedy poslaneckého klubu lidovců Marka Výborného je to už příliš. „Toto je za hranou, kterou považujeme za svobodu slova a projevu. Ať lidé demonstrují, respektuji, že ne každému se líbí pandemický zákon, ale není možné hranici překračovat těmito způsoby," kritizoval šibenice Výborný pro server Seznam Zprávy.A lidovecký místopředseda Sněmovny Jan Bartošek by šel ještě dál. Podle něho je čas upravit zákony tak, aby i tyhle projevy mohly být trestány. „Sprosté vyřvávání před domy a stavění šibenic není normální! Diskuze může být ostrá, ale nesmí sklouznout k vyhrůžkám proti zdraví, životu či rodině. Je čas upravit zákony tak, aby se týkaly i „projevů nenávisti“. Kolegové - a je jedno z které strany - máte moji podporu!" napsal Bartošek na Twitteru.Strážci pořádku to však vidí jinak. „Nejde o to, kolik šibenic tam je, musí se to posuzovat vždycky individuálně. V momentální situaci použití těchto rekvizit v rámci shromáždění nevnímáme jako protiprávní," řekl serveru Seznam Zprávám mluvčí Obvodního ředitelství policie pro Prahu 1 Jan Daněk.Ale je tu ještě ta strana, na jejíž demonstraci se instalace šibenic objevila. Sputnik proto zjišťoval přímo u zástupce spolku Chcípl PES Jiřího Janečka, jaký význam rekvizity mají.Jde o projev agrese? Nebo to jen dokazuje, nakolik jsou lidé ze současné situace zoufalí?„Tím, že na tyto šibenice byly umístěny symboly, jako je Zdraví, Demokracie, Podnikatelé, tak se určitě nejedná o agresi jako takovou. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že Babišova vláda, ale teď i ta Fialova vláda, způsobuje ve společnosti obrovské ekonomické a sociální hnutí. Místo, aby řešila vzrůstající ceny energií, zhoršování životních podmínek lidí a pokusili se zachránit živořící podnikatelskou obec, tak bojuje o nástroj, který má dát větší totalitní nástroje," míní pan Janeček.Co by vláda měla udělat pro to, aby se podobné symboly neobjevovaly?„To je strašně jednoduché, vláda by měla dodržovat Ústavu České republiky," říká zástupce spolku Chcípl PES Jiří Janeček.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

