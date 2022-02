Skartovaný spis k Vrběticím mohla BIS Hradu doručit nestandardně záměrně. Názor

https://cz.sputniknews.com/20220204/skartovany-spis-k-vrbeticim-mohla-bis-hradu-dorucit-nestandardne-zamerne-nazor-17472027.html

Kancelář prezidenta republiky komentovala skartaci dokumentu k Vrběticím, ten obdržela od BIS loni v dubnu. Na písemnost se má vztahovat jen druhý nejnižší... 04.02.2022, Sputnik Česká republika

Člověk se neubrání dojmu, že mediálně pitvat neveřejný (navíc skartovaný) dokument je klasický manévr na odvádění pozornosti… Hlavní problém je přece únik informací. Ve vyjádření Hradu se uvádí, že dříve než premiér a prezident byli s obsahem dokumentu seznámeni někteří „novináři“. Sputnik se obrátil za komentářem k bezpečnostnímu analytikovi Janu Schneiderovi a poslanci za SPD Jiřímu Kobzovi.„Jediné, co je zřejmé, je, že BIS zaslala předmětný spis utajený stupněm důvěrné, avšak nedbale. Udělala to v hrubém nepořádku, jak uvádí tiskové prohlášení Kanceláře prezidenta republiky. Z prohlášení též plyne, že BISka se pochybením netají... Otázkou tedy skutečně je, proč poslanci a Národní bezpečnostní úřad nešetří nejprve toto pochybení BIS.Kontrola nakládání s utajovanými písemnostmi prezidentovou administrativou, což jest zcela rutinní a oprávněný úkon, by však měla začít už u zpracovatele neboli u BIS. Je tu však medializovaný boj mezi prezidentem a BIS a jak vidíme, média nejsou nestranná.Vzniklý pokus o vyvolání bouře ve sklenici vody, který je namířen proti prezidentově administrativě, vyvolává podezření: a nemohlo to být náhodou tak, že BIS poslala spis nedbalým způsobem úmyslně, s předpokladem, že si s touto situací prezidentova administrativa neporadí dostatečně profesionálně? Poskytlo by to záminku některým poslancům i novinářům kritizovat prezidenta… Tito ani neskryjí, že pracují ve prospěch BIS. Jinak těžko předpokládat, že by skartací tohoto dokumentu někam zmizely informace…” myslí si bývalý ředitel Kanceláře Rady vlády ČR pro zpravodajskou činnost Jan Schneider.Kauza Vrbětice, která se týká série výbuchů ve vrbětickém muničáku, způsobila závažnou roztržku mezi ČR a Ruskou federací. Jedná se o starou záležitost, jejíž nová (re)interpretace v neprospěch Rusů se objevila až v roce 2021, čili s odstupem let od události. Přesvědčivé důkazy o vině ruské strany veřejnost dosud neviděla a zapomíná se i na to, že muničák je vůbec nebezpečné místo jako takové. Čtenářům připomínáme, že k výbuchům na skladech zbraní v minulosti docházelo v různých zemích, např. v USA, Srbsku (2021), Ukrajině (2018), či Rusku (2019)…Kauza Vrbětice se vytáhla v roce, kdy houstne situace na Ukrajině, která je vyzbrojována zbraněmi spojenců v NATO, tedy i českými. 4. února 2022 se zahajují Zimní olympijské hry v Číně, ruský prezident Vladimir Putin odlétěl na zahajovací ceremoniál. Když se naposledy účastnil Letních olympijských her v Pekingu, vypukla gruzínsko-ruská válka.Jiří Kobza: Vypadá to tak, jako by realitu v ČR média tvořila spíše, než aby o ní informovala, pokud jde o to, že novináři jsou podivuhodně napřed. Jinak s utajovanými spisy existuje normované zacházení, rozhodně to nemůže být tak, že někdo přijde na KPR, dostane razítko a jde dál. Je tu ještě jedna otázka, do jaké míry jsou Vrbětice relevantní historií a zda si zaslouží, aby se s údaji předpisově nakládalo…V tomto smyslu to celé vypadá podivně. Kauza Vrbětice je způsob, jak odvést pozornost. Napsal jsem článek Okopávání kotníků Golema, kde jsem ukázal, že nejde jen o Vrbětice, ale o celý další trs kauz, v jejichž výčtu najdeme kauzu Koněv atd.Máme tu celou řadu provokací. Systematicky na tom dělá hrstka určitých politiků. Na území ČR je především nutné odvrátit pozornost od některých vládních kauz. Je třeba trochu zahladit fakt, že ve vládě sedí jeden extrémista z Antify, že máme neprůhledné financování STANu, že novopečený poslanec je schopen se sbalit a odjet za oceán i s mandátem. Nějaké věci jsou teď spojeny s poslancem Krejzou (ODS). Takže je třeba nakrmit veřejnost příběhem, který zůstane nějakou dobu na výsluní a zastíní reálné kauzy, jejichž přetřásání by bylo pro jejich protagonisty dvakrát nepříjemné.Mohou být Vrbětice svým přesahem vetkány do mezinárodního kontextu, kdy šlo v rámci přípravy možného konfliktu o to, aby se nejprve zhoršily vztahy? Na Ukrajině už přistál 7. vojenský speciál s tunami vojenského materiálu. U Donbasu máme 2/3 ukrajinské armády… Česká média každý den hovoří o tom, že Rusové vpadnou na Ukrajinu… Dle ČR Rusové vyhodili muničák, aby z ČR právě nešly zbraně režimu v Kyjevě…Myslím si, že posílání zbraní na Ukrajinu a celé to pnutí zde, že je to další fáze toho, co se předtím stalo v Kazachstánu. Jinak nevím, co přesně udělá Vladimir Putin, resp. teď nechci spekulovat, zda olympiáda spustí případný vojenský konflikt…Každopádně lifrování zbraní na Ukrajinu z ČR je protizákonné, viz Trestní zákoník č. 40/2009 Sb., paragraf 406 (Příprava útočné války; a 407 Podněcování útočné války. Nedodáváme přece (obvykle) zbraně do oblastí horkých konfliktů či tam, kde zuří občanské války. Musíme si počkat na průběh nejbližších olympijských dnů.Připomínám, že Čína snižuje úroveň diplomatického zastoupení v ČR. Ani to nepovažuji za náhodnou časovou souslednost. Spíše se mi zdá, že situace připomíná rok 1938. Což je asi ještě závažnější než to, co jste měl, pane redaktore, na mysli. Pokud o nás rozhodují lidé, kteří znají válku jen z počítačových her, pak jsme na nejlepší cestě do pekel. Nevím, zda paní Černochová stihne natřít granáty na růžovo, aby podtrhla jejich „humanitární“ smysl.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

