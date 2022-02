„Slepovaný hrníček nedrží.“ Bagárová zveřejnila fotku s Muradovem a její sledující jsou v rozpacích

https://cz.sputniknews.com/20220204/slepovany-hrnicek-nedrzi-bagarova-zverejnila-fotku-s-muradovem-a-jeji-sledujici-jsou-v-rozpacich-17473334.html

Zpěvačka Monika Bagárová a MMA zápasnik Mach Muradov sice již oficiálně netvoří pár, ale vrabci na střeše si štěbetají, že se možná pokouší svůj vztah slepit... 04.02.2022, Sputnik Česká republika

Ne vždy lidem v životě vyjde vše tak, jak si naplánují. Příkladem je i Monika Bagárová, tedy alespoň co se soukromí týče. Její láska s MMA zápasníkem, s nímž má malou dcerku, totiž moc nevyšla. Podle posledního příspěvku se ale možná blýská na lepší časy…Fotografie působí přímo idylicky a málokdo by hádal, že tito dva jsou od sebe. A lidé na to hned reagovali.Někteří podotýkali, že je fajn, že spolu dotyční vychází.A podobný názor na věc mají i další: „Je úžasné, co vše se dá zvládnout kvůli dítěti.“A jak mnozí předpokládali, tak se i stalo. Monika a Mach se totiž nevyhnuli zvědavým otázkám.Pár fanoušků na ten popud psalo, že patří k sobě. Další ale byli opačného názoru a uváděli, že dvakrát do jedné řeky člověk vstupovat nemá.A jiní přešli tak trochu do útoku. „…slovo ,,hrdosť” vám asi nic neříká,“ ozvalo se.Moniky se však fanoušci zastali a psali, že to, „že nejsou pár, neznamená, že přestanou být rodiči“.Monika Bagárová & Mach MuradovMonika Bagárová je známá česká zpěvačka. Dříve byla finalistkou první řady soutěže Česko Slovenské SuperStar, v níž skončila na 5. místě. V roce 2018 se stala účastnicí 9. řady soutěže StarDance, když hvězdy tančí, v níž skončila na 10. místě. O dva roky později pak usedla jako porotkyně v 6. řadě soutěže Česko Slovenská SuperStar. Kromě toho se Monika objevila také v romantickém filmu Definice lásky, do něhož ji v roce 2012 obsadil režisér Jan Sebechlebský.Česko-uzbecký profesionální bojovník ve smíšených bojových uměních, původně sambista a kickboxer Machmud „Mach“ Muradov byl donedávna jejím partnerem. Během vánočních svátků 2019 pár oznámil, že čeká potomka. Koncem května roku 2020 Bagárová informovala, že porodila dcerku Rumiu.Zápasník MMA Muradov se ale kvůli častým cestám do rodného Uzbekistánu nacházel většinu svého času mimo český domov. Ve své rodné zemi měl totiž rozjetou vlastní zápasnickou ligu Muradov professional league, kvůli čemuž měl s Bagárovou de facto vztah na dálku. V médiích se proto hodně spekulovalo o tom, že se mladí rodiče rozešli a že již netvoří pár. To se nakonec potvrdilo.Bagárová své příznivce před Vánoci informovala o tom, že s Machem již pár netvoří. Po třech letech jejich vztah skončil rozchodem. Monika uvedla, že se s Machem „rozešli z mnoha důvodů“. Jedním z nich bylo to, že její přítel věčně nebyl doma, což se na vztahu podepsalo. Místo toho, aby se věnoval rodině, a především malé dcerce Rumince, upřednostnil svou kariéru. Pokud jde o Bagárovou, ta ve svém oznámení rozchodu na Instagramu přiznala, že pro ni celá situace není lehká a že je bolestivá. A i když se snažila vztah všemožně zachránit, nestačilo to.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

