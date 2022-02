https://cz.sputniknews.com/20220204/stavnate-karbanatky-podle-babiccina-receptu-uvarte-si-doma-tento-legendarni-pokrm-z-dob-minulych-17476027.html

Šťavnaté karbanátky podle babiččina receptu! Uvařte si doma tento legendární pokrm z dob minulých

Šťavnaté karbanátky podle babiččina receptu! Uvařte si doma tento legendární pokrm z dob minulých

Karbanátky podle receptu našich babiček byly vždy šťavnaté, chutné a nepřepečené. V dřívějších dobách totiž ženy v domácnosti vařily přesně podle receptů a... 04.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-04T15:33+0100

2022-02-04T15:33+0100

2022-02-04T15:33+0100

zdraví

recept

maso

vaření

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/02/15702608_0:25:2000:1150_1920x0_80_0_0_42c9964d3ff5f9ca15a7f0c8d7475b40.jpg

Karbanátky se v jídelnách a domácnostech dříve připravovaly z několika druhů masa. Jinak tomu není ani dnes. Tehdy ale platilo jedno nepsané pravidlo, a sice, že hovězího masa muselo být více než toho vepřového. A do nádivky se přidával ještě chleba. Tajemství přípravy karbanátků podle tehdejších receptur mimo jiné spočívalo v tom, že se lehce se opražily a následně dusily v troubě. Jen díky tomu byly opravdu šťavnaté.Nyní přicházíme se starším receptem, na jehož skvělé chuti se však za ta léta nic nezměnilo. Možná jen to, že jde o něco zdravější variantu, než jaká je ta, co známe nyní. A co na tyto lahodné karbanátky budete potřebovat?Suroviny:800 g mletého vepřového a hovězího masa1 cibule150 g chleba100 g strouhanky10 g soli6 g mletého černého pepře125 g studené vodytukPostup přípravy:A je hotovo! Tato zdravější verze karbanátků jistě zachutná každému, i když se nejedná o úplnou klasiku.Hotové jídlo můžete podávat s libovolnou přílohou. Skvělé jsou například vařené brambory s čerstvou petrželkou nebo nadýchaná bramborová kaše. V případě, že držíte dietu a dbáte na štíhlou linii, doplňte karbanátky o nějaký lehčí salátek.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recept, maso, vaření