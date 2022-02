https://cz.sputniknews.com/20220204/svoboda-nouzoveho-stavu-se-vsichni-boji-pandemicky-zakon-je-za-hranou-ustavnosti-17473165.html

Svoboda: Nouzového stavu se všichni bojí, pandemický zákon je za hranou ústavnosti

Exministr zahraničí České republiky Cyril Svoboda má za to, že pandemický zákon, který nedávno protlačila vláda přes Poslaneckou sněmovnu, je za hranou české... 04.02.2022, Sputnik Česká republika

I přes obstrukci SPD Poslanecká sněmovna nedávno schválila kontroverzní pandemický zákon. Podle Svobody by ale řešení pandemie bylo „čistší“, pokud by vláda šla přes vyhlášení nouzového stavu.K vyhlašování nouzového stavu se ale podle někdejšího lidoveckého ministra zahraničí nikdo z politiků příliš nemá. Okamžitě by se totiž vynořily námitky, proč nouzový stav vyhlašovat již v tak pokročilém stádiu pandemie koronaviru.K pandemickému zákonu má Svoboda výhrady a v konečném důsledku o něm bude nejspíše rozhodovat Ústavní soud ČR. Zároveň ale nevidí jinou možnost, než tuto legislativu přijat.Pandemický zákon umožní exekutivě omezovat podnikatele či nařizovat povinné testování i očkování. Legislativa byla přijata při zrychleném řízení. Přitom dnešní koaliční strany v době, kdy působily v opozici, kritizovaly vládu Andreje Babiše právě za tento způsob přijímaní legislativy.Hnutí SPD se snažilo jednání obstruovat. Obstrukce trvaly celé úterý a pokračovaly i v noci. Zákon byl nakonec po pětatřiceti hodinách schválen až ve středu. Poslanec SPD Radim Fiala označil zákon za útok na svobodu a lidská práva. Jeho stranický šéf Tomio Okamura již avizoval, že podá ústavní stížnost na pandemický zákon a na způsob, jakým byl zákon přijat.Nicméně ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) novelu hájil tím, že platnost dosavadního zákona končí 28. února a poté by chyběla zákonná opora pro přijímání protiepidemických opatření.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

