Polský historik Przemysław Piasta ve svém sloupku pro Myśl Polska označil za šílenství hypotetickou účast Varšavy ve vojenském konfliktu s Moskvou. 04.02.2022, Sputnik Česká republika

Odborník poukázal na sílící militaristickou rétoriku v polském informačním prostoru a podotkl, že média „jsou ochotna napsat jakoukoli hloupost a hnusnost, jen aby vsugerovala ještě větší nepřízeň k nenáviděnému Rusku“. Poukázal kromě toho na protiruskou politiku oficiální Varšavy a zmínil se mj. o dodávkách zbraní na Ukrajinu.„A to je úplné šílenství. Zaprvé proto, že s Ruskem, které je v očích polských politiků a novinářů, kteří se chtějí před nimi ukázat, jakousi démonickou silou, nemáme v současné době žádné důvody ke konfliktu,“ napsal Piasta.Poukázal na to, že Moskva a Varšava nemají žádné územní nároky ani vnitrostátní konflikty, které by byly spojeny s druhou stranou, a nezápasí o sféry vlivu. Vztahy Ruska a Polska nejsou také komplikovány hospodářskými otázkami.Historik připomenul, že současné ukrajinské úřady udělaly národní hrdiny z nacionalistů z OUN-UPA*, kteří v letech 2. světové války vraždili pokojné polské obyvatelstvo.Podotkl, že obyvatelům Polska se navrhuje, aby spolu s „nepřátelskou a potenciálně nebezpečnou“ Ukrajinou bojovali proti „potenciálně přátelskému, a v současné době neutrálními sousedovi kvůli zájmům spojenců Varšavy v NATO – USA a Velké Británie“, které, jak píše Piasta, „hodlají bojovat s Ruskem až do posledního polského vojáka“.V posledních měsících se staly vztahy Ruska a Západu ještě napjatějšími. Washington a Brusel obviňují Moskvu z příprav „vpádu“ na Ukrajinu, a na tomto pozadí posilují svou přítomnost ve východní Evropě.V Rusku všechna podobná obvinění odmítají a připomínají, že Kyjev neplní minské dohody: ukrajinské úřady soustředily u linie dotyku polovinu vojenského personálu Ozbrojených sil Ukrajiny a ostřelují domobrance ze zakázaných zbraní.V Kremlu a na Ministerstvu zahraničí RF nejednou poukázali na to, že cílem lživých zpráv o „agresi“ je posílit cizí vojenské seskupení u ruských hranic. Vysvětlili rovněž, že hlavní příčinou růstu napětí jsou akce USA a NATO, které zásobují Ukrajinu zbraněmi, a tím ji podněcují k vojenským dobrodružstvím.*Extremistická organizace zakázaná v Rusku.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

