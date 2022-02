Vědci objevili novou nebezpečnou variantu HIV

„Naše výsledky zdůrazňují význam doporučení WHO ohledně toho, že lidé vystavení riziku nakažení HIV musí mít přístup k pravidelnému testování pro ranou diagnostiku, po níž následuje neodkladná léčba,“ podotýkají výzkumníci. „Zkrátí to dobu, v jejímž průběhu může HIV poškodit imunitní systém člověka a ohrozit jeho zdraví. To také zaručuje, že HIV bude potlačen co nejdříve, což zabrání jeho přenosu na jiné lidi,“ dodávají.