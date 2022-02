https://cz.sputniknews.com/20220204/vedci-objevili-souvislost-mezi-plastovymi-obaly-a-obezitou-17465053.html

Vědci objevili souvislost mezi plastovými obaly a obezitou

Norští vědci zjistili, že chemické sloučeniny obsažené v plastu zvyšují syntézu tukové tkáně v lidském organismu. 04.02.2022, Sputnik Česká republika

zdraví

obezita

jídlo

plast

vědci

Skupina ekotoxikologů z Norské vědecko-technické univerzity v Trondheimu provedla výzkum týkající se vlivu plastu na metabolismus – podle vědců chemické sloučeniny obsažené v plastu vyvolávají v lidském těle syntézu tukové tkáně. Práce byla publikována ve vědeckém časopise Environmental Science&Technology.Norští vědci analyzovali 34 nejběžnějších předmětů pro domácnost vyrobených z plastu - například láhve na pitnou vodu, kelímky od jogurtů, lahvičky na šampony a houbičky na mytí nádobí - a našli v nich více než 55 000 chemických sloučenin, z nichž 629 podrobně zkoumali.Je spolehlivě známo, že 11 z těchto chemických sloučenin přímo ovlivňuje metabolický proces, ale vědci zjistili, že i ty plasty, které tyto sloučeniny neobsahují, zvyšují syntézu tukové tkáně v lidském organismu, což vede k nadváze.Celkem asi třetina zkoumaných plastových výrobků dokáže přeprogramovat buňky v organismu na tukové, které se následně množí a hromadí ještě více tuku.Vědci navrhují omezit používání plastů v každodenním životě, abychom předešli problému úniku chemických látek z plastů, což vede k přibírání na váze.Co to znamenáI přes rostoucí oblibu zdravého životního stylu přibývá lidí s nadváhou. Podle WHO jí trpí asi 2 miliardy lidí na světě starších 18 let a 650 milionů z nich je obézních. Hromadění tukových buněk v organismu dále vede ke zvýšenému riziku kardiovaskulárních onemocnění, onemocnění pohybového aparátu a onkologie.Abychom se vyhnuli nadváze, odborníci doporučují vyváženou stravu a přiměřenou fyzickou zátěž. Norští vědci však přidávají ještě jednu radu – omezte používání plastu.Jen líní dosud neslyšeli o nebezpečnosti plastu pro životní prostředí, nicméně stále více studií se zaměřuje na negativní účinky, které má tento materiál na lidský organismus. Vědci například již dříve potvrdili, že určité polymerní sloučeniny obsahují chemikálie narušující endokrinní systém, což může ovlivnit lidský vývoj a plodnost.Přechod na ekologicky šetrné domácí předměty bez plastu - hadrové sáčky, dřevěné zubní kartáčky a tak dále - pomůže chránit nejen životní prostředí, ale také vaše vlastní zdraví.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

