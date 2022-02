https://cz.sputniknews.com/20220204/vladu-sr-ceka-obrovsky-souboj-s-opozici-fico-je-odhodlan-zabranit-schvaleni-obranne-dohody--17479693.html

Vládu SR čeká obrovský souboj s opozicí. Fico je odhodlán zabránit schválení obranné dohody

Vládu SR čeká obrovský souboj s opozicí. Fico je odhodlán zabránit schválení obranné dohody

Slovenský ministr obrany Jaroslav Naď a americký ministr zahraničí Antony Blinken v noci na pátek podepsali ve Washingtonu smlouvu o vojenské spolupráci mezi... 04.02.2022, Sputnik Česká republika

Šéf opozičního Směru-SD Robert Fico ovšem stále důrazněji trvá na referendu.Předseda Národní rady SR svolal na úterý 8. února mimořádnou schůzi, během které budou slovenští poslanci jednat o obranné dohodě. Fico, jenž během tohoto zasedání nečeká žádné překvapení, svolává na tento den před budovu parlamentu protest.„Američané mají den nezávislosti, my budeme mít den zrady: 3. únor 2022 si budeme pamatovat jako den, kdy ministři Korčok a Naď s požehnáním prezidentky Čaputové podepsali v USA smlouvu o vojenském poddanství,“ říká předseda Směru Robert Fico ve videu na sociální síti.Zopakoval všechny výhrady, které má opozice vůči obranné smlouvě a dodal, že „Čaputová nadšeně skáče v maskáčích před zrcadlem, my bohužel pláčeme“.„Čeká nás v parlamentu obrovský souboj a my budeme v jeho čele,“ slibuje Fico s tím, že ačkoli nemá šance na vítězství, cítí se už nyní jako morální vítěz.Fico rovněž poděkoval opozičním stranám, které již zorganizovaly protesty proti uzavření smlouvy. „Musíme však pokračovat a tentokrát společně,“ zdůraznil.„Je jedno, jestli jste ficovci, pellegrínovci, dankovci, tarabovci, uhříkovci nebo nezávislovci. Přijďte se v úterý v 17.00 poklonit Dubčekovi a zvednout hlavu na vzdor proti této zradě na slovenských národních zájmech. A nezapomeňte si vzít slovenské vlajky,“ dodal Robert Fico.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

