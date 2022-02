https://cz.sputniknews.com/20220204/zelenskyj-se-s-caputovou-dohodl-na-jednanich-o-zvyseni-dodavek-plynu-o-kolik-se-zvysi-17481262.html

Zelenskyj se s Čaputovou dohodl na jednáních o zvýšení dodávek plynu. O kolik se zvýší?

Slovensko je připraveno podpořit Ukrajinu nejen na politické a diplomatické úrovni, ale také v podobě praktické spolupráce reagující na další vývoj krize... 04.02.2022, Sputnik Česká republika

Hlavy států hovořily i o konkrétních formách pomoci, zejména v oblasti energetiky.Prezident Ukrajiny zároveň vyjádřil vděk za podporu, které se zemi v těchto dnech dostává. Veřejné vyjádření podpory Ukrajině od partnerů, včetně Slovenska, podle něj pomáhá snižovat napětí v jejich společnosti.Prezidentka znovu zdůraznila, že Slovensko, podobně jako zbytek EU a Severoatlantické aliance, respektuje právo každého státu svobodně si vybrat svou budoucnost a své směřování.Import ropy o více než polovinuHlavy obou států podle ní věnovaly zvláštní pozornost otázkám energetické bezpečnosti.Připomeňme, že včera provozovatel ukrajinského systému pro přepravu plynu GTS operátor Ukrajiny Sergij Makogon informoval, že Ukrajina podepsala dohodu o zvýšení dovozu plynu ze Slovenska až o zhruba 55 procent do konce března.Dohoda se slovenským přepravcem plynu Eustream podle Makogona zvyšuje zaručenou kapacitu pro dovoz plynu ze Slovenska z dosavadních 27 milionů na 42 milionů kubických metrů denně. Platit bude během nynější topné sezóny do konce března.Ukrajina pokrývá dovozem více než 30 procent své spotřeby plynu a Slovensko je pro dodávky ze zahraničí hlavní cestou. V lednu činila spotřeba plynu na Ukrajině v průměru 127 milionů metrů kubických denně.Makogon již dříve uvedl, že od 1. února začala Ukrajina poprvé fyzicky dovážet plyn z Maďarska. Maďarský směr se podle něj stal po Slovensku druhou garantovanou trasou pro dodávky plynu na Ukrajinu, a to i při absenci tranzitu.Od listopadu 2015 Kyjev přestal nakupovat přímo ruský plyn a nahradil ho takzvaným virtuálním reverzem z Evropy. Předpokládá, že Ukrajina formálně nakupuje plyn od evropských společností, ale ve skutečnosti odebírá část tranzitního paliva, které jde z Ruska do Evropy. Tento plyn tedy fyzicky nepřekračuje západní hranici Ukrajiny, ale je registrován jako importovaný z Evropy. Od 1. října 2021 přišel Kyjev o dovoz z Maďarska virtuálním reverzem kvůli ukončení tranzitu ruského zemního plynu přes ukrajinské území na maďarskou stranu.

