https://cz.sputniknews.com/20220205/americky-admiral-odhalil-jediny-zpusob-obrany-spojenych-statu-proti-hypersonickym-strelam-17493562.html

Americký admirál odhalil jediný způsob obrany Spojených států proti hypersonickým střelám

Americký admirál odhalil jediný způsob obrany Spojených států proti hypersonickým střelám

Vývoj hypersonických zbraní představuje vážnou hrozbu pro americké námořnictvo, prohlásil viceadmirál John Hill na konferenci Americké společnosti námořních... 05.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-05T23:16+0100

2022-02-05T23:16+0100

2022-02-05T23:16+0100

svět

usa

hypersonická střela

hypersonická zbraň

testování

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/40/92/409223_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_5b2562f0b843cb7e5258bfefb2ab665a.jpg

Rusko a Čína nasadily své první hypersonické kapacity v roce 2017, respektive 2019. Výzkum nové třídy výzbroje byl obnoven na počátku 21. století poté, co Washington zrušil Smlouvu o antibalistických střelách z roku 1972, která kladla přísná omezení na vytvoření štítu určeného ke zničení tradičních mezikontinentálních balistických střel.Standardní raketa 6 (SM-6), protibalistická a protilodní střela země-vzduch používaná americkým námořnictvem, je v současnosti jediným americkým prostředkem obrany proti nepřátelským hypersonickým zbraním, řekl viceadmirál Jon Hill.V projevu na sympoziu pořádaném Americkou společností námořních inženýrů minulý týden Hill ujistil účastníky, že námořnictvo již má schopnost zachytit nepřátelské hypersonické střely pomocí stávajících senzorových polí.Tyto senzory, jak připustil, „nejsou vždy na přesně správném místě, protože mnohé z nich jsou pozemní a stacionární, protože senzory jsou účelově vytvořeny pro konkrétní část bitevního prostoru“.Viceadmirál navrhl, že SM-6 je v tuto chvíli „skutečně jedinou nadzvukovou obrannou schopností národa“.Hill také poznamenal, že bojový systém Aegis umístěný na palubě některých válečných lodí amerického námořnictva spolu s raketami RIM-66 Standard SAM od námořnictva, by měl za úkol bránit balistickým a hypersonickým hrozbám v terminální fázi – tedy v závěrečné fázi letu, kdy byla určena trajektorie. Připustil však, že tato terminální obrana není proti hypersonickým hrozbám dostatečná.Vzhledem k tomu, že americká armáda v tuto chvíli nemá žádné vlastní hypersonické raketové systémy, SM-6 teprve musí být testována proti hypersonickému cíli. V roce 2016 námořnictvo testovalo upravenou SM-6 proti konvenční balistické střele, která ji zachytila v terminální fázi. V roce 2016 a znovu v roce 2017 testovala Agentura protiraketové obrany zbraň proti dalším dvěma balistickým cílům středního doletu, přičemž oba testy byly považovány za úspěšné.V dubnu 2021 byla americká armáda nucena odložit testování SM-6 u ostrova Kauai na Havaji kvůli přítomnosti ruské zpravodajské lodi Kareliya, která byla poblíž. Přeplánovaný test později skončil neúspěchem a úspěšně se podařilo zachytit pouze jeden ze dvou cílů simulovaných balistických střel. Armáda neposkytla žádné vysvětlení, proč k tomu došlo.Žádná země veřejně neprokázala schopnost obrany proti hypersonickým střelám.Ruské vzdušné síly však slibují, že systém protiraketové obrany S-500 Prometheus bude schopen zachytit a zničit řadu hypersonických cílů. Systém začal vstupovat do služby ruské armádě v září 2021, přičemž se odhaduje, že k dnešnímu dni bylo dodáno asi 30 jednotek.

https://cz.sputniknews.com/20220129/media-usa-chteji-urychlit-vyvoj-hypersonickych-zbrani-17398946.html

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, hypersonická střela, hypersonická zbraň, testování