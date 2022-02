https://cz.sputniknews.com/20220205/bloomberg-omylem-oznamil-ruskou-invazi-na-ukrajinu-17482006.html

Bloomberg omylem oznámil ruskou „invazi“ na Ukrajinu

Bloomberg omylem oznámil ruskou „invazi“ na Ukrajinu

Bloomberg na svém webu zveřejnil titulek o ruské „invazi“ na Ukrajinu, poté přiznal chybu a titulek odstranil. 05.02.2022, Sputnik Česká republika

„Připravujeme titulky pro mnoho scénářů a titulek ‚Rusko napadá Ukrajinu‘ byl neúmyslně zveřejněn kolem 16:00 EST na našich webových stránkách. Hluboce litujeme této chyby,“ sdělila agentura.Agentura zdůraznila, že vyšetřuje okolnosti tohoto incidentu.V posledních měsících jsou vztahy mezi Ruskem a Západem ještě napjatější a situace kolem Ukrajiny se zhoršila. Washington a Brusel obviňují Moskvu z přípravy „invaze“ a prohlašují, že ruské jednotky jsou stahovány k hranici se sousedním státem. V této souvislosti Severoatlantická aliance posiluje svou přítomnost ve východní Evropě. 24. ledna byla uveřejněna informace o přesunu dánské fregaty do Baltu a čtyř dánských stíhaček do Litvy, španělských lodí a nizozemských stíhaček do Bulharska a také o možném vyslání francouzských jednotek do Rumunska.V Moskvě veškerá podobná tvrzení odmítají a zdůrazňují, že přesouvají jednotky na svém území. Ruská strana také připomíná, že Ukrajina nedodržuje Minské dohody, podle nichž má dojít k příměří a stažení těžkých zbraní z kontaktní linie. Nyní Kyjev soustředil na hranici se samozvanými republikami DLR a LLR polovinu svých vojáků, kteří pravidelně střílejí na domobranu, a to i s použitím zakázané techniky - protitankového raketového systému Javelin a útočného dronu Bayraktar.Kreml a Ministerstvo zahraničí RF opakovaně upozorňují, že cílem příběhů o „agresi“ je rozšíření zahraničního seskupení u ruských hranic. Kromě toho vysvětlili, že hlavním důvodem eskalace na Ukrajině jsou akce Spojených států a NATO, které tam posílají vojenské instruktory, zbraně a techniku, zvyšují počet cvičení, čímž ponoukají Kyjev k vojenským dobrodružstvím.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

