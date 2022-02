https://cz.sputniknews.com/20220205/cerny-pasazer-s-rybickou-napadl-v-praze-revizora-svine-cesky-kricel-snedy-mladik-na-policisty-17483141.html

Černý pasažér s rybičkou napadl v Praze revizora. „Svině český,“ křičel „snědý mladík“ na policisty

Pořádně horkou chvilku zažil revizor v Praze. Černý pasažér na něj při kontrole jízdenek vytáhl nůž. Revizor se ale nedal a v urputném boji se dočkal příjezdu... 05.02.2022, Sputnik Česká republika

Operátor, který měl na starosti bezpečnostní kamery, si povšiml potyčky na zastávce MHD Vítězné náměstí.Hlídka okamžitě reagovala a ve služebním voze se vydala na místo činu. A co spatřili? „Přímo na nástupišti tramvaje držel větší muž pod krkem menšího, který byl lehce zraněn na čele a vedle něho ležel kapesní nůž, tzv. rybička,“ stálo v hlášení, které je zveřejněno na Facebooku.Policisté záhy zjistili, že větší muž je revizor, kterého napadl černý pasažér, jehož před tím vyvedl ven z tramvaje. Mladík chtěl utéct, praštil revizora do tváře, a dokonce na něj vytáhl nůž. Revizorovi se však několika chmaty podařilo chytit agresora pod krkem a už ho nepustil. Při potyčce zranil mladíka v obličeji. Tržnou ránu v obličeji měl i sám revizor.Policistům uštědřil spoutaný mladý muž nemálo nadávek. „Svině český!“ křičel černý pasažér.Následně se policisté dočkali sanitního vozu. Zadržený mladík „přislíbil, že bude hodný“ a po sundání pout ho zdravotníci ošetřili. „Celá věc byla předána k dořešení státní policii,“ ukončili report pražští policisté na Facebooku.Mnoho lidí se v komentářích rozčilovalo nad agresivitou černého pasažéra, kvůli němuž musela být přivolána nejen policejní hlídka, ale i sanitka.„Vůbec vám nezávidím, řešit takové a ještě horší situace. Děkuji za vaši práci…,“ vzkázala uživatelka pražským policistům.„Jedině tělesné tresty a byl by pořádek. Zneužívat státní a zdravotní složky, to zaplatí opět poplatníci,“ míní další.Našli se ale diskutující i s jiným názorem. Vinu za potyčku totiž někteří kladou právě revizorovi.„Jo, tak revizorovi bych tak věřil. Pravda je vždy jiná, než žvaní revizoři,“ uvedl uživatel na Facebooku.„Jezdit v těch protopených plechovkách by se mělo zdarma... 2 cm na mapě = 45 min v MHD...Ranní interval příjezdu busu je 15 min pro část Ostravy, kde bydlí desítky tisíc lidí.... Tohle je předražená tragikomedie, ve které je revizor už jen třešnička na pomyslném dortu,“ postěžoval si uživatel na své zkušenosti s MHD.„Kdo ví, jak to bylo, revizoři jsou většinou zoufalé socky a soudy už mnohokrát řešili, že revizor napadl cestujícího,“ poukázal další.„Revizoři jsou to nejhorší zaměstnání, to dělají jen lidi, co byli dřív šikanovaný. Každý, kdo jezdí na černo, tak je pro mě frajer,“ stálo v jednom z příspěvků.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

