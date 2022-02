https://cz.sputniknews.com/20220205/co-se-stane-s-organismem-kdyz-se-nahle-vzdate-sladkosti-17488158.html

Co se stane s organismem, když se náhle vzdáte sladkostí?

Při extrémních pokusech zhubnout mnozí okamžitě přestávají konzumovat jakékoliv sladkosti, ale to je kupodivu velká chyba. 05.02.2022, Sputnik Česká republika

Jaro se blíží a stále více lidí drží dietu, aby do léta zhubli. Mnoho lidí se v první řadě vzdává cukru a různých zákusků, ale to je chyba.K čemu to může vést a jak snížit negativní efekt takového sebeomezování, vysvětlila nutriční terapeutka Anna Melechinová v rozhovoru pro rádio Sputnik.Velké množství sladkostí ve stravě nevyhnutelně ovlivňuje postavu. Lidé, kteří se snaží zhubnout, se často náhle a úplně vzdají cukru. Jenže právě náhlé odmítání dobrůtek má háček.Neměli bychom to dělat bez předběžné přípravy, říká odbornice na výživu, ředitelka dietetického centra Anna Melechinová. Na náhlé odmítání sladkostí může organismus reagovat „cukrovým absťákem“.Nicméně při prudké změně jídelníčku a absolutním vyřazení sladkostí může člověk zažít nepříjemné pocity.Pokud přesto chcete snížit příjem cukru, ale nechcete trpět „abstinenčními stavy“, je lepší si najít vhodnou náhradu sladkostí, domnívá se lékařka.Pokud si dovolíte jíst chléb, těstoviny, rýži a brambory, fyziologická potřeba cukru se sníží a člověk se bude cítit normálně.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

