Decastelo vystavila své bujné vnady nahoře bez. Dle fanoušků by si měla podprsenku zapomínat častěji

Poslední focení herečky a moderátorky Evy Decastelo se opravdu vydařilo a vypadá to, že i ona sama je s fotografiemi spokojená. Jinak by je totiž nesdílela ve... 05.02.2022, Sputnik Česká republika

Decastelo má sice již přes čtyřicet, ale postavičkou byste ji tipovali mezi mnohem mladší ročníky. Není sice žádná vyhublá modelka, ale pořádná žena, jak má být, a právě to si na ní cení někteří nejvíce. Ona své tělo také vnímá pozitivně, a klidně jej ukáže ze všech stran.Pány zaujala zejména ta část týkající se podprsenky. Psali jí totiž, že by si ji mohla zapomínat častěji.Mnozí jí pak chválili, jak na snímku vypadá.Přiznávali tak, že to vůbec není špatné a že je Eva „žena, jak má být“.Lichotky se zasloužila i její ženská postava, která pány pořádně rajcuje. Prý se totiž vážně povedla.„Není nad to být ženská, a ne jen kost potažená kůží,“ chválili ji.A další byl z Decastelo unešen natolik, že by ji prý nejradši zlíbal.Někteří tak dávali jasně najevo, že by si to s jejím mužem klidně rádi vyměnili.Eva DecasteloEva Decastelo, rodným jménem Aichmajerová, je česká herečka, modelka a moderátorka. Od svých 14 let se začala věnovat modelingu a natáčení reklam. Během střední školy pak poprvé odjela do Spojených států, nikoliv však jen za prací, ale především kvůli poznávání jiné kultury, jazyka a cestování.Jako herečka se objevila především v zahraničních filmech. Nějakou dobu se dokonce živila i jako pornoherečka. Sama Decastelo ale říká, že to byl asi jen jeden rok v USA. Během své moderátorské kariéry moderovala pořad na TV Nova Snídaně s Novou a reality show Big Brother.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

