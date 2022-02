https://cz.sputniknews.com/20220205/do-polska-zacinaji-prijizdet-dalsi-americka-vojska-17484998.html

Do Polska začínají přijíždět další americká vojska

Do Polska začínají přijíždět další americká vojska

Do Polska dorazily první jednotky v rámci posílení vojenské přítomnosti USA ve východní Evropě, oznámila agentura PAP. 05.02.2022, Sputnik Česká republika

„Na letišti Jasionka u Řešova přistálo letadlo s prvními americkými vojáky z 82. vzdušné výsadkové divize, kteří budou dislokováni v Polsku,“ uvádí se ve zprávě.Včera tam přiletělo osm amerických letadel s předsunutou skupinou pro přípravu na přijetí amerických vojáků, Jejím úkolem je materiální a technické zabezpečení přesunovaných vojsk.O vyslání dodatečných sil do Evropy informoval tento týden mluvčí Pentagonu John Kirby. Jde o Rumunsko, Polsko a Německo. Podle Kirbyho slov je to reakce na vzniklou situaci, americká vojska však nebudou bojovat na Ukrajině. Posílení je nutné pro podporu spojenců v regionu, dodal mluvčí Pentagonu.Do Polska je posíláno 1,7 tisíce amerických vojáků.Připomeňme, že Kyjev a západní státy poslední dobou vyjádřují znepokojení nad údajným nárůstem „agresivních akcí“ Ruska v blízkosti hranic Ukrajiny. Rusko taková obvinění opakovaně odmítlo a uvedlo, že jsou využívána jako záminka k rozmístění dalšího vojenského materiálu NATO v blízkosti ruských hranic. Tiskový mluvčí prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko přesouvá vojska na svém území a dle vlastního uvážení, což nikoho neohrožuje a nikoho by to nemělo znepokojovat. Mimo jiné ruské ministerstvo zahraničí poznamenalo, že výroky o „ruské agresi“ jsou používány jako záminka pro budování kontingentů NATO v pohraničních oblastech a že taková obvinění jsou směšná a nebezpečná.Jak již dříve řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, Rusko nevytváří žádné záminky pro konfliktní situaci kolem Ukrajiny. Rusko podle něj nevylučuje, že Západem vychvalovaná hysterie kolem Ukrajiny má za cíl pokrýt kyjevskou linii sabotování minských dohod o Donbasu. Kreml poznamenal, že informační hysterie USA a NATO o Ukrajině je velkoryse orámovaná lžemi a fejky.Dodejme také, že situace na kontaktní linii na Donbasu vzbuzuje vážné obavy Ruska. Moskva totiž již několik měsíců eviduje, jak na místo Kyjev stahuje těžké zbraně a síly. Moskva přitom nevylučuje, že ukrajinské úřady spřádají plány na rázné řešení konfliktu na jihovýchodě se souhlasem západních zemí, které nadále zásobují Kyjev zbraněmi a posílají na místo své vojenské instruktory.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

