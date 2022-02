https://cz.sputniknews.com/20220205/fiala-se-zachoval-jako-normalizacni-komunista-tvrdi-novinar-17484647.html

Fiala se zachoval jako normalizační komunista, tvrdí novinář

Fiala se zachoval jako normalizační komunista, tvrdí novinář

Dohoda mezi Českem a Polskem ohledně těžby v dole Turów má své odpůrce. Podle redaktora portálu A2larm se český premiér Petr Fiala (ODS) vůči svým občanům... 05.02.2022, Sputnik Česká republika

Dohoda s Poláky byla ze strany občanských demokratů označována jako velké vítězství. Dosažený kompromis má ale i své odpůrce. Podle redaktora nezávislého portálu A2larm Petr Fiala dovolil „sousedům pokračovat v devastaci životního prostředí“. Jak upozorňuje ve svém článku, Polsko není spolehlivý partner, neboť nerespektuje nejen evropské, ale i vlastní soudy.Podle autora to byl právě tlak občanů a neziskových organizací, včetně Greenpeace, Frank Bold či Extinction Rebellion, co přimělo vládu Andreje Babiše (ANO) k tlaku na Polsko. Po neúspěšném vyjednávání nakonec loni v únoru podala na Polsko žalobu u Soudního dvora Evropské unie. Polská strana ale odmítla respektovat předběžné rozhodnutí o zastavení těžby a nerespektovala ani rozhodnutí o udělení pokuty půl milionu eur za každý den těžby. Evropská komise v lednu proto rozhodla, že bude pokutu Polsku strhávat z evropských dotací.Podle něj má ale dohoda několik zásadních problémů. Tím hlavním je údajně samotná existence onoho kontroverzního dolu. Ten bude „dalších skoro dvacet let krmit uhelnou elektrárnu a přispívat k devastaci zemského klimatu“. Dále autor příliš nevěří ve fungování podzemní stěny, která má únik vody na české straně zastavit.Nakonec je autor skeptický i k možnosti dohodu právně vymáhat. Fiala na tiskové konferenci uvedl, že pokud stěna nebude fungovat, tak podle dohody bude těžba zastavena.Polský premiér Mateusz Morawiecki přitom na tiskové konferenci uvedl, že vypnout elektrárnu, a tedy omezit těžbu, si Polsko nemohlo dovolit.Následně se pustil i do samotné Visegrádské čtyřky, která podle něj opět prokázala, že je „toxickým sdružením, které nepomáhá vůbec nikomu“.Dále Fialovi článek vytýká, že nebrání práva polských žen na potrat. „Lidská práva se zkrátka hájí jen na Facebooku,“ konstatoval.Ostatně to není to pouze A2larm, kdo kritizuje vládní představitele za změnu svých předchozích názorů. V opozici šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová vyzvala vládu, aby „se ve věci dolu Turów postavila proti energetickým zájmům Polska a tvrdě hájila české zájmy“. Nyní ale dohoda byla uzavřena v utajeném režimu, což je další předmět kritiky odpůrců.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

