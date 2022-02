https://cz.sputniknews.com/20220205/jak-spravne-merit-tlak-lekar-upozornil-na-kriticke-chyby-17478079.html

Jak správně měřit tlak? Lékař upozornil na kritické chyby

Jak správně měřit tlak? Lékař upozornil na kritické chyby

Mnozí lidé dělají při měření krevního tlaku mnoho chyb. A někdy na těchto „maličkostech“ hodně záleží. Ruský lékař a televizní moderátor Alexandr Mjasnikov... 05.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-05T07:00+0100

2022-02-05T07:00+0100

2022-02-05T07:00+0100

zdraví

tlak

měření

tělo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1157/43/11574339_0:28:1920:1108_1920x0_80_0_0_16855478c22efdd9e128cf882c0f423e.jpg

Lékař se přiznal, že někdy dělá jednu z těchto chyb i on. Natahuje si manžetu přes oblečení. A to se nemá.Manžeta by měla být na úrovni pravé srdeční síně a nesmí být příliš utažená. Před měřením tlaku byste si měli dojít na toaletu.Při měření tlaku má velký význam i držení těla. Měli byste být uvolnění. Rovněž je dobré věnovat pozornost postavení nohou.Je nutné se lehce opřít o židli, přičemž ruka by měla ležet na povrchu a být na úrovni srdce.Zvláště důležité je sledovat tlak u tří kategorií lidí: diabetiků, pacientů s kardiovaskulárním onemocněním a lidí s onemocněním ledvin.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220204/vedci-objevili-novou-nebezpecnou-variantu-hiv-17472749.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

tlak, měření, tělo