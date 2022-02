https://cz.sputniknews.com/20220205/jak-vypada-svet-podle-slunickare-z-kavarny-blaha-vystizne-shrnul-absurditu-smysleni-17492398.html

Jak vypadá svět podle sluníčkáře z kavárny? Blaha výstižně shrnul absurditu smýšlení

Jak vypadá svět podle sluníčkáře z kavárny? Blaha výstižně shrnul absurditu smýšlení

Slovenský poslanec a místopředseda opozičního Směru-SD Ľuboš Blaha ve svém novém příspěvku na Facebooku zrekapituloval nejvýstižnější příklady dvojího metru... 05.02.2022, Sputnik Česká republika

Jsme mírotvůrci, jste agresoři„Mají-li Rusové svá vojska na ruském území, je to jasná agrese a jdou dobýt svět. Pokud mají Američané svá vojska na druhé straně zeměkoule u ruských hranic, tak jsou to mírotvůrci a pouze se, chudáčci, brání.“Bojovník za svobodu v Rusku vs. bojovník za svobodu na Západě„Pokud Navalnému v Rusku nedonesou na snídani hemenex, je třeba čtyřikrát dupnouto zem a nasvítit prezidentský palác s jeho podobiznou. Ale pokud Západňáři mučí Juliana Assangea, to zrádcovské monstrum si to zaslouží, neboť chce svobodu slova. A když Kolíkové zemře ve vazbě generál Milan Lučanský, tak je třeba vykřikovat, že to vlastně nevadí, a že to nebyl hrdina.“Vůle ukrajinského národu vs. vůle slovenského národu„Chce-li „ukrajinský“ lid vstoupit do NATO a rozpoutat třetí světovou válku, je to jeho plné právo. Ale chce-li podle průzkumu slovenský lid odmítnout obrannou dohodu s USA, Slováci jsou „omyl“ a je třeba vyměnit národ.“Ruský agent vs. americká aktivistka„Pokud Maroš Žilinka kritizuje obrannou dohodu s USA, musí to být ruský agent. Ale pokud Čaputová jako nevládní aktivistka dostávala peníze z USA a dnes hájí americké zájmy, tak je to jen kosmická náhodička a přestaňtenaši Zuzku kritizovat, vy mizogýni!“Sovětská okupace vs. americká pomoc„Pokud sem naběhla sovětská vojska v roce 1968, tak to byl černý den dějin a strašná okupace, ale pokud sem najedou americká vojska v roce 2022, tak je to bratrská pomoc a měli bychom pištět radostí.“Náboženská diskriminace vs. očkovací diskriminace„Pokud vás někdo diskriminuje za to, že věříte v jiná náboženství než většina společnosti, tak je to nejsilnější pošlapání vaší svobody. Ale pokud vás diskriminují za to, že nechcete experimentální vakcínu, tak je to vrchol svobody a demokracie.“Urážka Židů je hnus, urážka neočkovaných je projev odpovědnosti„Pokud Hitler nadával Židům do podlidí, dezolátů a bakterií, tak to bylo to nejhnusnější, co dějiny vyprodukovaly. Ale pokud tak nadáváme nenaočkovaným lidem, tak je to rajská hudba liberalismu.“Káva s ruským velvyslancem vs. konzultace s proamerickým poslancem„Pokud byl Eduard Chmelár na kávě s ruským velvyslancem, tak je to velké Putinovo spiknutí proti ubohému Slovensku. Ale pokud Čaputové píše projevy americký kádr z Progresivního Slovenska, je to zářivý příklad její nadstraničnosti a samostatnosti.“Stateční protestující vs. dezolátní protestující„Když došlo patnáct zhulených liberálů na protest proti Robertu Ficovi, tak média hlásalao desítkách tisících statečných mladých lidí a hecovala bratislavskou kavárnu. Ale když dnes protestují tisíce lidí z celého Slovenska proti této šílené vládě, tak jsou to dezoláti, sečtěmekaždou hlavu a dívejte, tamten vpravo dole nemá na ksichtu hadr!“Jste extremisté, jsme za lásku„Když máš jiný názor než liberální kavárny, tak jsi ohrožením demokracie, jsi extremista a je potřeba tě zavřít - nejlépe na deset let za šíření dezinformací. Ale když Roberta Fica jako opozičního lídra odposlouchávají, protizákonně ho zadržují či pronásledují za jeho názory, tak to je pravda a láska, která vítězí nad lží a nenávistí.“Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

