https://cz.sputniknews.com/20220205/konec-pandemie-v-cesku-pocty-nakazenych-prudce-klesly--17482350.html

Konec pandemie v Česku? Počty nakažených prudce klesly

Konec pandemie v Česku? Počty nakažených prudce klesly

V pátek přibylo o zhruba 18 tisíc případů nákazy koronavirem méně než minulý týden. Spolu s tím klesá i incidenční číslo a počet pacientů v nemocnicích... 05.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-05T08:56+0100

2022-02-05T08:56+0100

2022-02-05T08:56+0100

česko

česká republika

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/17377989_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e2d1849258561a07d00c109426b15dc9.jpg

Navzdory tomu, že v Česku řádí velmi nakažlivý omikron, poslední data nasvědčují, že pandemie může být na ústupu. V pátek laboratoře odhalily 28 658 potvrzených případů covidu-19. Je to nejmenší týdenní ukazatel a je to zhruba o 18 600 méně než minulý pátek, kdy se nakazilo přes 47 tisíc lidí.Za celý týden laboratoře odhalily zatím 196 426 případů nákazy koronavirem, což je o 10 tisíc méně než za prvních pět dní minulého týdne. Zároveň došlo i k mezitýdennímu poklesu reinfekcí, a to o téměř 3 tisíce.S počtem nakažených klesá i incidenční číslo. Na 100 tisíc obyvatel nyní připadá 2 230 nakažených. Den před tím byla incidence vyšší než 2 400. Ta se nyní snížila ve všech krajích. Nejvyšší je Královéhradeckém kraji – 2 397 případů koronaviru na 100 tisíc obyvatel. Naopak relativně nejlépe je na tom Karlovarský kraj, který má incidenci 1 830. V ostatních regionech je incidenční číslo nad 2000.Nadále zůstává relativně vysoký počet hospitalizovaných pacientů s covidem-19. Kvůli omikronu se jejich počet za dva týdny zhruba zdvojnásobil. V posledních dnech se drží nad třemi tisíci. Počet lidí v těžkém stavu ale poslední čtyři dny mírně klesá a v pátek jich bylo 202. Nicméně na začátku loňského prosince situace v nemocnicích vypadala mnohem hůře. Hospitalizováno bylo kolem 7 000 lidí a z toho 1000 pacientů bylo v těžkém stavu.Za pátek podle posledních údajů zemřelo 16 lidí s covidem, ale po aktualizací údajů toto číslo zpravidla roste. Celkem za trvání pandemie od začátku března 2020 zemřelo s koronavirem 37 410 lidí a z 3,2 milionu nakažených se uzdravilo přes 2,8 milionu lidí.Ukončené očkování má přes 6,8 milionu osob. V pátek si pro vakcínu přišlo 34 982 lidí, což je nejvíce za týden. Nicméně to bylo o zhruba 21 tisíc méně než minulý pátek. Naprostá většina – 28 654 osob – se nechala očkovat posilující dávkou. Celkem dostalo posilující dávku více než 3,8 milionu očkovaných.Podle prognóz má současná vlna pandemie postupně gradovat a začít oslabovat. Za dva týdny skončí plošné testování ve firmách a na školách. Od příští středy 9. února bude ukončena povinnost prokazovat se certifikátem o očkování nebo o prodělané nákaze v restauracích, službách či na akcích. Nadále budou lidé muset nosit respirátory ve vnitřních prostorách a hromadné akce budou mít omezený počet účastníků.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220204/sibenice-pro-vladu-co-tim-chce-chcipl-pes-rict-17469842.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, koronavirus