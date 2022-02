Nenechte se ošálit: Zaměstnankyně McDonaldu ukázala, jak řetězec šidí své zákazníky

https://cz.sputniknews.com/20220205/nenechte-se-osalit-zamestnankyne-mcdonaldu-ukazala-jak-retezec-sidi-sve-zakazniky-17478807.html

„A k tomu jedny velké hranolky,“ je častou frází zákazníků u McDonaldu. Jak ale vyplývá ze svědectví dívky na Tik Toku, jež v „tak trochu jiné restauraci“ pracuje, tato objednávka je vážně nevýhodná.Uživatelka s přezdívkou @nnennaaaaaa6 natočila, jak v kuchyně nabírá „velkou porci“ hranolků. Tajemství je „neotevírat kartonovou krabičku dokořán“. Proč? Aby zbyly hranolky pro další zákazníky, píše. Video nese název „Pššt“.Video již má přes 400 tisíc zhlédnutí. Nekalé praktiky McDonaldu mnohé vskutku nemile překvapily. Uživatelé byli naštvaní, že za jejich peníze se jim nedostalo požadované porce.Ozvali se však i bývalí a současní pracovníci McDonaldu, kteří tvrdí, že buď si dívka vše vymyslela, nebo je to ona, kdo ve skutečnosti šidízákazníky.„Ne všichni pracovníci McDonaldu jsou líní. Lidé jako vy nám těžce pracujícím zaměstnancům kazí reputaci,“ rozčiloval se jeden z uživatelů.„Chyba. Pracoval jsem u McDonaldu šest let a náš šéf by nám utrhal hlavy, pokud si bychom něco podobného zkusili,“ tvrdí další.„Možná to je problém u tvé pobočky. Já jsem pracoval asi v pěti podnicích a vždy jsem musel krabičku zcela otevřít,“ sdílí své zkušenosti uživatel.Jiní ale potvrzují, že video, které bylo nejspíše natočeno v USA, je ve skutečnosti pravdivé.„Pracoval jsem u McDonaldu a mohu potvrdit, že jsme museli tohle dělat. Když si teď objednávám, tak vždy říkám zaměstnancům, aby krabičku pořádně naplnili,“ píše další uživatel.Nejedná se však o první kontroverzní video této uživatelky z útrob kuchyně McDonaldu. V jednom příspěvku ukazuje, jak nakládá s nepříjemnými zákazníky: pokud si objednají zmrzlinu, tak jim do kornoutu dá led a se shora jim ho zamaskuje zmrzlinovou polevou.Proto někteří uživatelé poukazují na to, že problém není v McDonaldu, ale v ní. „Měli by ji vyhodit. Ostatní její videa na TikToku ukazují, že je prachsprostá zlodějka!“ rozohnil se diskutující.Každopádně na TikToku je mnoho různých videí, která šokují uživatelé tím, jak se jejich oblíbené pokrmy ve skutečnosti připravují. Mnohé suroviny ve své zmražené podobně zdaleka nepřipomínají šťavnaté sendviče z reklam. Někteří v komentářích dokonce píšou, že je jim na zvracení.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

