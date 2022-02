https://cz.sputniknews.com/20220205/pohybujete-se-v-rovine-mytu-vzkazala-pekarova-odpurcum-green-dealu-a-zacala-boure-17483913.html

Pohybujete se v rovině mýtů, vzkázala Pekarová odpůrcům Green Dealu. A začala bouře

Předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová v rozhovoru pro portál Aktuálně.cz prohlásila, že klimatická změna je fakt. Každý, kdo to popírá, se podle názoru... 05.02.2022, Sputnik Česká republika

„Zelená politika je jedna z nejzásadnějších otázek dneška. Klimatická změna je fakt, a kdo to v roce 2022 stále popírá, pohybuje se v rovině mýtů a dezinformací. Bohužel se jich u nás na tohle téma nabaluje dost, některé hlasy o zelené politice mluví jako o šílenství. Mně záleží na tom, abychom k této věci přistupovali věcně,“ řekla Pekarová Adamová.Na poznámku o tom, že se vůči zelené politice staví kriticky dokonce i premiér Petr Fiala, pro něhož je nepřijatelný odchod od spalovacích motorů, politička uvedla, že předseda vlády zejména reflektuje obavy lidí a unikají mu tak širší souvislosti.Reakce ze sítíI když předsedkyně sněmovny v komentáři k rozhovoru na svém Facebooku uvedla, že kromě věcného přístupu ke Green Dealu jí záleží také na tom, aby vláda vnímala i praktické obavy lidí, podporu svého postoje se jí nepodařilo získat. Uživatelé začali vyčítat političce, že se tváří jako odbornice ve všech sférách života, ale nechápe přitom základ svého povolání.„Paní Pekarová, vy nechápete mnoho věcí, ale jednu věc nechápete vůbec... Není přece cílem všehomíra institucionální existence bruselské EU, ale cílem je spokojenost lidí se svým životem. Pakliže EU, se svojí byrokratickou, moralizující, trestající, preferující, geendealující a federalizující podstatou, postupně přestává býti vyhovující představám lidí o jejich životní spokojenosti, tak nemůže býti ani cílem jejich snažení! Zamyslete se už konečně, co je vlastně cílem lidí v tomto státě! Svobodný spokojený život občanů nebo spokojenost bruselských byrokratů?“ reagoval Miroslav Legart.„Klima se periodicky mění, o tom asi nikdo nepochybuje. Debata je o tom, jaký vliv má na takové změny člověk. A tam se obavám, ze jste v rovině mýtů vy a vaši bruselští přátelé,“ tvrdí Adalbertus Constantinus.„Já obdivuji váš přehled a znalosti veškeré problematiky planety, rozumíte úplně všemu a to je ve vašem věku obdivuhodné. Klobouk dolů, co všechno zvládáte sama, vy vůbec nemusíte být SPOLU. Měla byste kandidovat na Generální tajemnici OSN, případně na ředitelku Zeměkoule,“ sarkasticky uvedl Ivo Tásler.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

markéta pekarová adamová, green deal (zelená dohoda) , klimatické změny, petr fiala, vláda české republiky