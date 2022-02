https://cz.sputniknews.com/20220205/schneider-chce-v-cele-bis-sandora-pod-koudelkou-je-sluzba-v-rozvalu-tvrdi-17489153.html

Schneider chce v čele BIS Šándora. Pod Koudelkou je služba v rozvalu, tvrdí

Expert na bezpečnost i tajné služby Jan Scheinder se v komentáři pro portál Prvnízpravy.cz pozastavil nad aktuálním konfliktem mezi Hradem a BIS v době, kdy se má rozhodovat o opětovném jmenování Koudelky ředitelem kontrarozvědky. Jeho součástí, jak už tomu poslední roky bývá, je i masivní únik informací do médií.Poslední kauza začala tím, že KPR navštívili tři příslušníci Národní centrály proti organizovanému zločinu a zanedlouho se o podrobnostech návštěvy dozvěděla novinářka Českého rozhlasu Markéta Chaloupská. Dále KPR obvinila BIS, že doručila loni v dubnu utajené materiály o Vrběticích v rozporu s platnou legislativou a v „hrubém nepořádku“.Dále kontrarozvědku obviňuje z opakovaných úniků informací směrem k novinářům, kteří podle něj neskrývaně pracují jako agenti BIS. Ti jsou podle něj „hanbou profese“.Přitom celá kauza nemusela podle Schneidera vzniknout pochybením ze strany BIS. Mohlo se jednat o „akci vykonturovanou, cílenou na diskreditaci hradní administrativy“. Případem by se proto měl zabývat Národní bezpečnostní úřad a Generální inspekce bezpečnostních sborů.Místo Koudelky by měl proto premiér Fiala jmenovat člověka, který dokáže dát službu dohromady. Jako vhodného kandidáta vidí bývalého náčelníka Vojenské zpravodajské služby, generála v záloze Andora Šándora.Dříve novináři informovali, že Hrad skartoval zprávu k Vrběticím, která tvrdí, že za výbuchy v muničních skladech mohou ruští agenti. Policisté chtěli prověřit, zda k ní neměli přístup nepovolané osoby. Hrad ze své strany tvrdí, že nikdo nepovolený nemá přístup k obsahu tajných dokumentů a zároveň obvinil BIS, že zprávu doručil v hrubém nepořádku.Premiér mezitím avizoval, že vláda na svém příštím jednání oficiálně jmenuje Michala Koudelku ředitelem BIS. Doporučil to sněmovní bezpečnostní výbor. Koudelkovi mandát vypršel loni v srpnu, od té doby je vedením služby jen pověřený. Šéf kontrarozvědky poslancům slíbil, že BIS i nadále půjde „cestou práva a pravdy půjdeme jako doposud a neustoupíme žádným tlakům bez ohledu na to, kdo za nimi stojí“.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

2022

Zprávy

