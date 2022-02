https://cz.sputniknews.com/20220205/skody-na-ceskem-uzemi-vznikaji-dale-pravnicka-tvrdi-ze-dohoda-o-turowu-nic-nezmeni-17490158.html

„Škody na českém území vznikají dále.“ Právnička tvrdí, že dohoda o Turówu nic nezmění

V souladu s dohodou o podmínkách provozu dolu Turów má Polsko dostavět podzemní stěnu, která by bránila odtoku podzemních vod z českého území. Právnička Petra... 05.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-05T19:19+0100

2022-02-05T19:19+0100

2022-02-05T19:19+0100

česko

dohoda

česká republika

polsko

důl

právník

hodnocení

ochrana životního prostředí

„Z dokumentů, které máme k dispozici, vyplývá, přímo z hodnocení těžařské společnosti PGE, že stěna nemá požadovaný efekt. Voda skrze ni protéká, je potřeba ji utěsnit, a také prodloužit. To potvrzují také data České geologické služby, že pozitivní efekt se na českém území neprojevil,“ uvedla Urbanová.Zdůraznila rovněž, že se jedná podzemní bariéře, která utěsňuje pouze jednu ze čtyř podzemích vrstev, a navíc se nachází tři kilometry od zdrojů pitné vody v Uhelné. Zatímco dohoda jasně specifikuje podmínky, za kterých by polská strana měla bariéru upravit, „ďábel“ je podle právničky skutečně v detailu. Zásadní je tu právě specifikace funkčnosti.„Funkčnost, jak je nastavená v té dohodě, je nastavená na ukazatel, kolik vody proteče skrz podzemní bariéru a monitoruje se dopad bariéry na tu jednu podzemní vrstvu. Jedná se o území, které je tři kilometry daleko a na to znemožnění odběru v Uhelné a prevenci k tomu, aby odběr nebyl znemožněn, to nebude mít žádný vliv i v případě, že by papírově – podle toho, co v té dohodě je – byla podzemní bariéra vyhodnocena jako funkční. Ale v tuto chvíli podle informací k dohodě, i kdyby funkční byla, tak ten vliv mít nebude,“ vysvětlila právnička.Funkčnost se tedy v dohodě nevyhodnocuje podle zdrojů a hladiny podzemní vody, zatímco právě kvůli ochraně zdrojů Uhelné celý spor vznikl.Budou tam tedy nějaké vrty, které se budou monitorovat, ale papírově bude stěna funkční.„Polsko proto nebude mít povinnost ji upravovat. Ale reálně bude voda dále odtékat,“ dodala.Co pro Česko znamená stažení žaloby na Polsko u Evropského soudu?Právnička tvrdí, že i když uzavření dohody a stažení žaloby řešení nepřineslo, soudní spor by to neřešil také, protože Česka republika neuplatnila v žalobě škody na životním prostředí.Stažení žaloby tedy podle ní nic nezměnilo. Řešení ovšem nepřichází ani teď. „Škody na českém území vznikají dále a ta dohoda na tom v tuto chvíli nic nezmění,“ tvrdí.„Výsledkem je, že Česká republika víceméně dala souhlas s tím, že budou škody na jejím území dále vznikat, a zároveň se uzavřela možnosti, jak proti těmto škodám své území do budoucna bránit, protože se zavázala, že už znovu na Polsko žádnou žalobu pro vynucení evropského práva nepodá,“ shrnula právnička Petra Urbanová.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

česká republika

polsko

2022

Zprávy

cs_CZ

