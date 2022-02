https://cz.sputniknews.com/20220205/slovensky-premier-heger-si-stezuje-ze-smlouvu-o-obranne-spolupraci-s-usa-doprovazi-dezinformace-17490823.html

Slovenský premiér Heger si stěžuje, že smlouvu o obranné spolupráci s USA doprovází dezinformace

Slovenský premiér Heger si stěžuje, že smlouvu o obranné spolupráci s USA doprovází dezinformace

Slovensky premiér Eduard Heger předpokládá, že parlament odsouhlasí dohodu o obranné spolupráci s USA. Prohlásil to v diskusním pořadu RTVS Sobotní dialogy... 05.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-05T20:39+0100

2022-02-05T20:39+0100

2022-02-05T20:39+0100

dohoda o spolupráci v oblasti obrany medzi sr a usa (dca)

slovensko

eduard heger

robert fico

andrej danko

protest

usa

opozice

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1a/17355780_0:29:3073:1757_1920x0_80_0_0_b3a8e02f1400e524e5acabc030b78548.jpg

„Není nad čím přemýšlet, nad čím váhat, přece jsou to naši spojenci,“ argumentoval slovenský premiér.Dodal, že veřejnost se sama přesvědčí, když se ta smlouva ratifikuje, že nic z toho, čím opozice hrozila, se nestane.Heger si nemyslí, že nadcházející slovensko-americké cvičení Saber Strike na území Slovenska zvýší napětí na Ukrajině, jelikož je dlouhodobě plánováno.Premiér potvrdil, že mezi Slovenskem a Ukrajinou se diskutuje o tom, co by Ukrajina v aktuální situaci potřebovala. Seznam se podle něj už tvoří, zveřejní jej po finalizaci.Připomněl rovněž, že Slovensko již přislíbilo Ukrajině v případě potřeby pomoc s přepravou plynu prostřednictvím reverzního toku.Andrej Danko vyzývá Kollára, aby kvorum při schválení smlouvy s USA bylo 90 poslancůPředseda Národní rady SR Boris Kollár svolal na úterý 8. února mimořádnou schůzi, během které budou slovenští poslanci jednat o obranné dohodě. Předseda Slovenské národní strany Andrej Danko vyzývá Borise Kollára, aby před projednáním dohody neprodleně přezkoumal potřebné kvorum poslanců pro vyslovení souhlasu Národní rady Slovenské republiky s takovým typem bilaterální mezinárodní smlouvy.Poukázal na to, že v případě, kdy dochází k přenosu výkonu práv svrchované Slovenské republiky na Evropská společenství a Evropskou unii, je podle Ústavy SR nutné dodržet kvorum v počtu 90 poslanců, takzvanou ústavní většinu.Fico je odhodlán zabránit schválení obranné dohodyŠéf opozičního Směru-SD Robert Fico svolal protest před budovou slovenského parlamentu v den, kdy proběhne diskuse o dohodě.„Tento souboj bude otevíracím kolem k petiční akci a referendu o vypovězení této smlouvy,“ pokračoval.Fico rovněž poděkoval opozičním stranám, které již zorganizovaly protesty proti uzavření smlouvy. „Musíme však pokračovat a tentokrát společně,“ zdůraznil.

https://cz.sputniknews.com/20220204/je-caputova-pod-cizim-vlivem-predpokladany-autor-projevu-prezidentky-o-rusku-prozradil-svou-roli-17474601.html

https://cz.sputniknews.com/20220204/obelhani-slovaku-caputova-v-roce-2019-nesouhlasila-s-pritomnosti-cizich-vojaku-ale-dnes-je-vita-17469292.html

slovensko

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

slovensko, eduard heger, robert fico, andrej danko, protest, usa, opozice