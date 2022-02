https://cz.sputniknews.com/20220205/socialni-pomoc-zasahne-jen-pet-procent-domacnosti-havlicek-vycita-fialove-vlade-bezradnost--17485901.html

„Sociální pomoc? Zasáhne jen pět procent domácností!“ Havlíček vyčítá Fialově vládě bezradnost

Exministr obchodu a průmyslu Karel Havlíček se zúčastnil diskusního pořadu na CNN Prima NEWS, ve kterém zkritizoval pomoc vlády lidem za současné energetické... 05.02.2022, Sputnik Česká republika

„Není to Fialova drahota, ale Fialova bezradnost. Vláda nedělá prakticky nic, aby pomohla občanům. To, co vytvořili, zasáhne jen plus minus pět procent domácností,“ tvrdí Havlíček o sociální pomoci ze strany státu.Exministr zdůraznil, že proti sociální pomoci jako takové nemá nic proti, jenže současná vláda vytvořila podle něj natolik komplikovaný systém, že řada ohrožených domácnosti na žádnou podporu vůbec dosáhne.Zmínil přitom, že minulá vláda navrhovala opatření, která by se spustila okamžitě a která by ušetřila třetinu nákladů na energie.„My jsme navrhovali plošnou podporu, kterou jde Polsko, Německo nebo Rakousko. A to buď skrze odpuštění plateb za solární tunel – obnovitelné zdroje, nebo skrze snížení DPH,“ dodal.Návrh takové pomoci by podle Havlíčka dokázal snížit ceny energie i o 35 procent, což by prý kompenzovalo plošný nárůst cen.Současná vláda ale, jak upozorňuje Havlíček, šetří a obviňuje předchozí vládu.„Nepochybně se odvolá na schodek, který jsme způsobili tím, že jsme nenechali v covidové době padnout živnostníky, průmysl, domácnosti nebo zdravotnická zařízení. Budiž. Ale nevím, jak vysvětlí, že za solární selhání stranických předchůdců pětikoalice budeme nadále platit stovky miliard a dnes nepomůžeme ani rodinám, ani živnostníkům,“ uzavřel věc exministr obchodu a průmyslu Karel Havlíček.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

