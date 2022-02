https://cz.sputniknews.com/20220205/tak-tomuhle-receptu-neodolate-kureci-kridelka-buffalo-jako-idealni-pokrm-ke-sledovani-olympiady-17491446.html

Tak tomuhle receptu neodoláte! Kuřecí křidélka Buffalo jako ideální pokrm ke sledování olympiády

Celý svět napjatě sleduje Zimní olympijské hry 2022 v Pekingu u televizních obrazovek. K takovým přenosům však patří i nějaká ta dobrota. V kině se jí popcorn... 05.02.2022, Sputnik Česká republika

Buffalo křidýlka jsou perfektním „parťákem“ pro sledování živých sportovních přenosů z Pekingu! Tento legendární recept pochází z města Buffalo. Nejprve si ho zamilovala celá Amerika, a poté i celý svět.Jedná se o smažená kuřecí křidélka, která neodmyslitelně patří do americké kuchyně. Hotová křidélka se před podáváním smíchají s pálivou omáčkou obsahující kajenský pepř, ocet a rozpuštěné máslo. Američané toto jídlo rádi vaří nebo si ho už kupují hotové ke sledování sportovních událostí. Křídla si kupují v obrovských papírových kbelících, v nichž my kupujeme popcorn v kině.Tento pokrm je voňavý, velmi chutný, poměrně pikantní a hlavně velmi šťavnatý! Je snadný na přípravu a věřte, že když jej nabídnete hostům, jen tak na něj nezapomenou.A co budete vlastně na přípravu tohoto receptu potřebovat? Nic složitého, pište si.Suroviny:1 kg kuřecích křidélekNa marinádu:200 ml kefírupůl lžičky pálivé chilli omáčky2 polévkové lžíce rajčatové omáčkypůl lžíce hořčicepůl lžičky soli3 stroužky česnekuNa omáčku Buffalo:60 g másla1 polévková lžíce medu1 lžička pálivé chilli omáčky2 polévkové lžíce rajčatové omáčky2 polévkové lžíce citronové šťávy2 stroužky česnekupůl lžičky soliPostup přípravy:A je hotovo!Tip: Křidélka můžete podávat například s chutným coleslaw salátkem.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

