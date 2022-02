https://cz.sputniknews.com/20220205/ukrajine-byly-sdeleny-podminky-ke-vstupu-do-nato-17482710.html

Ukrajině byly sděleny podmínky ke vstupu do NATO

Ukrajina se k alianci v nejbližší době nepřipojí, řekl náměstek generálního tajemníka NATO Mircea Geoana. 05.02.2022, Sputnik Česká republika

„Nikdo neříká, že Ukrajina v blízké budoucnosti vstoupí do NATO. Ukrajina potřebuje v zemi mnohé reformovat,“ řekl Geoana v rozhovoru pro televizní kanál France24.Aby Ukrajina vstoupila do NATO, musí být podle generálního tajemníka v alianci konsenzus, který dnes není.Geoana dodal, že aliance podporuje Kyjev, ale nebude se účastnit vojenských akcí v zemi.Již dříve se Geoana vyjádřil k postoji aliance k otázce vojenské pomoci Ukrajině. V rozhovoru pro France24 zdůraznil, že organizace podporuje zemi různými způsoby.Zástupce generálního tajemníka řekl, že v otázce pomoci Ukrajině nedošlo v NATO k žádnému rozkolu, protože aliance „neposkytuje Ukrajině přímou vojenskou podporu“. Uvedl, že rozhodnutí některých členů NATO poslat na Ukrajinu zbraně by nemělo partnery rozdělit.Geoana také sdělil, že NATO vyšle na Ukrajinu tým specialistů na kybernetickou bezpečnost, čímž jí pomůže v boji proti „dezinformacím“, které údajně šíří Rusko.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

