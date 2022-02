https://cz.sputniknews.com/20220205/v-osn-zareagovali-na-falesne-zpravy-o-invazi-ruska-na-ukrajinu-17487299.html

V OSN zareagovali na falešné zprávy o „invazi“ Ruska na Ukrajinu

V OSN zareagovali na falešné zprávy o „invazi“ Ruska na Ukrajinu

Všechny strany v kontextu situace kolem Ukrajiny by se měly vyvarovat akcí a rétoriky, které by mohly situaci zhoršit, řekl agentuře zástupce mluvčího... 05.02.2022, Sputnik Česká republika

Předtím agentura Bloomberg uveřejnila na webu titulek o ruské „invazi“ na Ukrajinu, poté chybu přiznala a odstranila. Okolnosti tohoto pochybení se podle zprávy vyšetřují.„Domníváme se, že všechny strany by se měly vyvarovat jakýchkoliv akcí nebo rétoriky, které by mohly vést k eskalaci situace,“ odpověděl Haq na otázku, zda je OSN znepokojena takovým příkladem dezinformací, zejména během olympijského příměří.Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov během rozhovoru s RIA Novosti ohledně chybné publikace Bloombergu uvedl, že tato skutečnost svědčí o nebezpečí agresivních prohlášení Spojených států a západních hlavních měst a ilustruje, jak mohou taková sdělení vést k nenapravitelným následkům. Podle jeho slov lze po této chybné publikaci nahradit termín fake news termínem Bloomberg news.Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová na svém kanálu Telegram uvedla, že Rusko mnohokrát pozorovalo, jak „Zápaďáci kazí olympijské hry, ale současný přístup k munici vymysleli skuteční zvrhlíci, kteří jsou ochotni ke všemu“.Kyjev a západní státy v poslední době neustále deklarují údajný nárůst „agresivních akcí“ ze strany Ruska u hranic Ukrajiny. Tiskový tajemník prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov prohlásil, že Rusko přesouvá jednotky na svém území a podle vlastního uvážení, což nikoho neohrožuje a nikoho to nemusí znepokojovat. Rusko opakovaně vyvracelo obvinění ze strany Západu a Ukrajiny z „agresivních akcí“ s tím, že nikoho neohrožuje a nechystá se na nikoho útočit a výroky o „ruské agresi“ jsou používány jako záminka pro umístění další vojenské techniky NATO u ruských hranic. Ruské ministerstvo zahraničních věcí již dříve upozorňovalo, že prohlášení Západu o „ruské agresi“ a možnosti pomoci Kyjevu bránit se proti ní jsou nejen směšná, ale i nebezpečná.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

