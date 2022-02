https://cz.sputniknews.com/20220205/zemrel-slavny-ceskoslovensky-cyklista-ivan-kucirek-mnohonasobnemu-mistrovi-sveta-bylo-75-let-17492024.html

Zemřel slavný československý cyklista Ivan Kučírek. Mnohonásobnému mistrovi světa bylo 75 let

Zemřel slavný československý cyklista Ivan Kučírek. Mnohonásobnému mistrovi světa bylo 75 let

Dnes v Brně zemřel bývalý československý cyklista Ivan Kučírek, který se během své kariéry třikrát stal mistrem světa v tandemech a zúčastnil se tří olympiád... 05.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-05T20:11+0100

2022-02-05T20:11+0100

2022-02-05T20:11+0100

česko

cyklistika

smrt

sportovci

československo

ivan kučírek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/05/17492112_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_feefd2d15fc08fbad5c4db23bebec4a4.jpg

Trojnásobný mistr světa a československá legenda tandemové cyklistiky Ivan Kučírek zemřel v sobotu v Brně, o čemž informoval jeho přítel Jiří Mikšík. Československý cyklista v průběhu své bohaté sportovní kariéry získal tři zlata na světových mistrovstvích v letech 1980 až 1982, a to společně s Pavlem Martínkem.V individuálním sprintu jeho nejlepší výsledek na mistrovství světa byl v italském městě Varese, kde sportovec vybojoval bronzovou medaili. Kučírek, který se narodil v roce 1946 v Břeclavi, reprezentoval Československo na třech letních olympijských hrách v letech 1964 v Tokiu, 1968 v Mexiku a 1972 v Mnichově. V tuzemsku Ivan Kučírek získal 11 zlatých medailí v individuálním sprintu a 12 v tandemech.Smrt mladého cyklistyV loňském srpnu při tréninku v okolí Trenčína zemřel osmnáctiletý talentovaný cyklista a slovenský juniorský reprezentant Róbert Nagy mladší. Mladý cyklista byl synem bývalého slovenského reprezentanta a mistra republiky v časovce jednotlivců na cestě z roku 2003, Róberta Nagye.Připomeňme, že Róbert Nagy byl členem týmu Slávia Trenčín Cycling Academy, ročník 2003. Sladkých 18 let oslavil teprve v květnu tohoto roku. V současnosti se připravoval na svůj přestup do italského týmu. Róbert Nagy měl bratra Simona, který je také cyklistou a reprezentantem Slovenska.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

československo

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cyklistika, smrt, sportovci, československo, ivan kučírek