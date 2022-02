https://cz.sputniknews.com/20220206/23-miliard-dolaru-na-projekty-argentina-se-pripoji-k-cinske-iniciative-nova-hedvabna-stezka-17499882.html

23 miliard dolarů na projekty: Argentina se připojí k čínské iniciativě Nová hedvábná stezka

Argentinský prezident Alberto Fernández je v současné době na návštěvě Číny. ,,Argentina získá více než 23 miliard dolarů čínských investic na různé práce a projekty. Prezident Alberto Fernández se setkal s (čínským prezidentem; pozn. red.) Si Ťin-pchingem a dohodli se na zapojení Argentiny do projektu Nová hedvábná stezka,“ uvádí se ve zprávě.Země podepsaly 13 dokumentů o spolupráci v odvětvích, jako jsou zelené technologie, digitální ekonomika, vesmír a jaderná energetika, technologie a inovace, vzdělávání, zemědělství a média.Soros ke změně režimu v ČíněAmerický miliardář a zakladatel organizace Fond otevřené společnosti George Soros během přednášky pro Stanfordskou univerzitu vyzval mezinárodní společenství, aby dovedlo Čínu ke změně politického režimu. Soros také prohlásil, že čínský vůdce Si Ťin-pching by měl opustit svůj post.Podle Sorose je Čína v současnosti „nejmocnějším autoritářským státem na světě“. Dodal, že Si Ťin-pching na rozdíl od bývalého čínského vůdce Teng Siao-pchinga, který v zemi uskutečnil řadu tržních reforem, skutečně věří v komunismus.Podle Sorose tedy čínský vůdce považuje za své vzory rudé diktátory, jako byl Vladimir Lenin nebo Mao Ce-tung.Podle Sorose nyní čínský vůdce používá Zimní olympijské hry 2022 stejným způsobem, jak to dělal v roce 1936 vůdce Třetí říše Adolf Hitler: „Aby obdržel propagandistické vítězství pro svůj systém přísné kontroly,“ míní Soros.ZOHPeking se za pár dní promění v centrum sportovního dění, bude se tam totiž konat olympiáda. Slavnostní zahájení proběhne 4. února 2022, ukončení pak 20. února. V Pekingu se uskuteční olympiáda již podruhé. První olympijské hry v tomto městě proběhly v roce 2008 a bude to první město, které hostilo jak letní, tak i zimní olympijské hry.Město Peking tak bude čtvrté či páté asijské město, které hostilo zimní olympijské hry. První město bylo Sapporo v Japonsku v 1972, druhé bylo Nagano také v Japonsku v 1998 a třetí byl Pchjongčchang v Jižní Koreji v 2018. Město Soči, kde se konaly Zimní olympijské hry 2014, může být dle různých výkladů počítáno jak do Evropy, tak do Asie.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

