Alžběta II. oficiálně oznámila jméno příští královny. Praví se to v poselství Buckinghamského paláce u příležitosti 70. výročí panovnice na trůnu.

Prohlásila, že poté, co její syn, princ Charles, nastoupí na trůn, bude jeho choť Camilla královnou manželkou. Vyslovila také naději, že občané poskytnou budoucí královně stejnou podporu, kterou dnes poskytují samotné Alžbětě.Princ Charles je starší syn Alžběty II., který je následníkem britského trůnu po její smrti. Kromě něho má královna ještě tři děti, princeznu Annu, prince Edwarda a prince Andrewa. Druhé místo ve frontě na britský trůn patří synovi Charlese, princi Williamovi. Jeho mladší bratr princ Harry se v roce 2020 vzdal povinností staršího člena královské rodiny a přestěhoval se do USA.Stane se královnou Kate Middletonová?Dříve královský komentátor David Riley uvedl, že vévodkyně z Cambridge Kate prý „pečlivě studovala“ starší příslušníky královské rodiny, aby se připravovala na situaci, až se stane královnou.Čtyřicetiletá vévodkyně z Cambridge se má stát královnou manželkou, až se princ William dostane na trůn. V dokumentu Kate: Our Queen in Waiting, který odvysílala stanice Channel 5, královská expertka Katie Nichollová vysvětlila, jak Kate zmodernizuje budoucnost královské rodiny. „Do své role vnáší moderní nádech, ale zároveň respektuje všechny tradice, které k budoucí královně patří,“ uvedla.David Riley dodal: „Dozvíme se, jak pečlivě studovala starší členy královské rodiny, nechala si poradit v oblasti módy a médií a pomalu do popředí staví své hodnoty.“Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

