Bílý dům ztrácí body. Úřady USA mají stále menší důvěru kvůli lžím a chybám, píše AP

Bílý dům ztrácí body. Úřady USA mají stále menší důvěru kvůli lžím a chybám, píše AP

Americké úřady mají stále menší důvěru kvůli lžím, které se objevují v jejich prohlášeních v posledních desetiletích, píše Associated Press.

Agentura připomněla, že administrativa prezidenta USA Joe Bidena odpověděla na žádost o poskytnutí důkazů potvrzujících prohlášení týkajících se národní bezpečnosti jednoduše: „Musíte nám věřit.“Washington také neprozradil, odkud ví, že při operaci v Sýrii zahynuli civilisté v důsledku exploze způsobené sebevražedným útočníkem, a že to nebyli američtí příslušníci speciální jednotky (tento týden byl během operace USA v Sýrii zlikvidován vůdce teroristické organizace IS* Ibráhím Hášimí Kurajši), píše Associated Press.Podle agentury nabyla reakce americké administrativy zvláštní jízlivosti, když úřední zástupci zhodnotili otázky novinářů jako důvěru vůči cizí propagandě.„Nedostatek transparentnosti zhoršil už tak vyčerpané rezervy důvěry vůči Washingtonu," praví se v příspěvku agentury, podle které se důvěra snížila za uplynulá desetiletí „ kvůli případům lži, klamu a chyb ve všem, od mimomanželských vztahů do absence zbraní hromadného ničení v Iráku.“Agentura zvlášť připomněla rostoucí skepsi vůči administrativě USA v otázkách týkajících se rozvědky a vojenských záležitostí, zvlášť poté, co americká vláda nedokázala předvídat, jak rychle přejde moc v Afghánistánu k Talibánu**. Agentura rovněž připomněla, že Washington již původně schválil raketový útok USA v Kábulu, v jehož důsledku nezemřeli teroristé, ale civilisté, jak to později přiznal Pentagon.Mluvčí MZV USA Ned Price navrhl tento týden novinářům, kteří ho požádali o důkazy tvrzení USA o plánech Ruska natočit „falešné" video ukrajinského útoku, aby uvěřili americké vládě bez důkazů, a když se jim to nezamlouvá, aby hledali „útěchu" v ruských informacích.Podle tvrzení Washingtonu by se podobný „fejk" mohl stát záminkou pro rozpoutání Ruskem válečných akcí proti sousední zemi. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov označil prohlášení USA o údajných ruských provokačních videích za nesmysl, stálý ruský zástupce při EU Vladimir Čižov poznamenal, že může ujistit, že Rusko nikdy nedělá podobné věci. * Teroristická organizace zakázaná v Rusku **Na hnutí jsou uvaleny sankce OSN za teroristickou činnostSledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

