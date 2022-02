https://cz.sputniknews.com/20220206/borrell-plynova-krize-v-evrope-souvisi-s-krizi-ve-vztazich-s-ruskem--17508405.html

Borrell: Plynová krize v Evropě souvisí s krizí ve vztazích s Ruskem

Borrell: Plynová krize v Evropě souvisí s krizí ve vztazích s Ruskem

Šéf diplomacie Evropské unie Josep Borrell uvedl, že Rusko v posledních týdnech striktně plnilo své smluvní závazky týkající se dodávek plynu, ale „odmítlo“... 06.02.2022, Sputnik Česká republika

Rusko je již mnoho desetiletí spolehlivým dodavatelem zemního plynu do Evropy a plní své závazky v oblasti dodávek. Gazprom opakovaně zdůraznil, že dodává plyn podle požadavků zákazníků v souladu se smluvními závazky.Dále uvedl, že ceny plynu v Evropské unii jsou šestkrát až desetkrát vyšší než před rokem.Podle jeho slov jsou „potíže s dodávkami plynu“ v Evropě způsobeny „krizí ve vztazích s Ruskem“.Evropská unie by navíc měla v souvislosti s „vážnou krizí“ ve vztazích s Ruskem urychleně zvážit vytvoření strategických zásob plynu, zmínil. „Vzhledem k vážné krizi, kterou v současné době zažíváme ve vztazích s Ruskem, se to stalo otázkou nejen ceny, ale také otázkou bezpečnosti dodávek,“ napsal.Evropská unie podle jeho slov bude usilovat o zvýšení reverzních dodávek plynu pro Ukrajinu v rámci stávající plynárenské sítě.Rusko opakovaně prohlašovalo, že Nord Stream 2, proti jehož spuštění vystupují USA, jež prosazují svůj zkapalněný zemní plyn do EU, a Ukrajina, která se obává ztráty tranzitu, je komerční a pro Evropu výhodný, a vyzvalo, aby se o něm přestalo mluvit v souvislosti s jakoukoli politizací. Moskva rovněž uvedla, že hodlá pokračovat v tranzitu plynu přes Ukrajinu.Ceny plynu v Evropě začaly znatelně růst na jaře, kdy se průměrná spotová cena podle indexu TTF pohybovala mezi 250-300 dolary za tisíc metrů krychlových. V prosinci kotace dosáhly historického maxima 2 190,4 dolarů.Jak zdůraznil prezident Vladimir Putin, Rusko nemá s touto krizí nic společného - Evropané si problémy s cenami plynu vytvořili sami. Rusko je připraveno zvýšit těžbu a dodávky plynu do Evropy, ale Gazprom potřebuje dlouhodobé kontrakty, protože budou nutné velké investice, poznamenal ruský místopředseda vlády Alexandr Novak.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

