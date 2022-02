https://cz.sputniknews.com/20220206/cizinci-z-kokesove-ztratili-hlavu-bozske-krasce-k-tomu-stacil-poradny-pivni-set-17506875.html

Cizinci z Kokešové ztratili hlavu. Božské krásce k tomu stačil pořádný pivní set

Cizinci z Kokešové ztratili hlavu. Božské krásce k tomu stačil pořádný pivní set

Česká modelka Karolína Kokešová se nemusí svlékat, aby okouzlila muže. Snímek v tričku od Givenchy s pivním setem v české restauraci bohatě stačil k tomu, aby... 06.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-06T23:48+0100

2022-02-06T23:48+0100

2022-02-06T23:48+0100

celebrity

karolína kokešová

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/03/12878455_0:580:2425:1944_1920x0_80_0_0_89d8df01cf09e71049802efcb60fb3b2.jpg

„Ztotožňuji se s názorem své miloučké neteře, která uvedla, že jedno z jejích nejsympatičtějších povolání je ,vinař‘ … tak přátelé, mně je sympatický i ,pivař‘,“ uvedla v popisku k fotografii Karolína.Uživatele Instagramu snímek nenechal lhostejnými. Cizinci doslova zešíleli z nádherné Češky.„Všechno pro tebe, lásko?“ ptá se Manuele Edoardo Del Vigo.„Můžu ti pomoct to vypít?“ nabízí svou společnost newyorkguy.„Úžasná česká dáma,“ konstatoval Manzi Glauninger.„Na zdraví,“ stojí v poznámce od Adrzeje.„Krásná,“ vyslovil se arild alm.„Seš roztomilá,“ okomentoval Maciej Kryczka.„Na zdraví!“ napsal Xavier Desbrueres.Nezaostávali ve slovech hodnocení a podpory ani představitelé České republiky. A nechyběl zde ani bezvadný humor.„ To je tak, když do suchého února trochu zatéká,“ vyjádřil se Honza Firla.„1dno šestipivečko na vybrkání,“ stojí v komentáři od sledujícího Cj JJf.Připomeňme, že v lednu potěšila fanoušky snímky ze zimní dovolené v Itálii. Ukázala, jak si užívá v luxusním čtyřhvězdičkovém hotelu, který nabízel i možnost wellness. Největší pozornost strhla fotografie, na které se Kokešová vystavila v plavkách a pózovala ve venkovním bazéně uprostřed zasněžené přírody.Karolína KokešováKarolína Kokešová pochází původem z Brna a je česká modelka a miss. V soutěži krásy Česká Miss 2019 se umístila na prvním místě v kategorii Miss Internet a stala se II. českou vicemiss 2019. V lednu 2020 se jí podařilo zvítězit ve finále mezinárodní soutěže krásy Miss Global v Mexiku. Spolupracovala s agenturou International model.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211231/femme-fatale-kokesova-se-ukazala-v-odvaznych-sexy-satech-a-promluvila-o-sebelasce-17042486.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

karolína kokešová