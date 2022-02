Zeman je proti vyslání vojáků NATO na Ukrajinu. V otázce Vrbětic podle něj nejsou důkazy o účasti RF

https://cz.sputniknews.com/20220206/demonstranti-s-sibenicemi-si-podle-zemana-zaslouzi-vezeni-pandemicky-zakon-nakonec-podepise-17496518.html

Prezident Miloš Zeman v nedělní Partii na CNN Prima NEWS hovořil na téma napětí na ukrajinské hranici, vrbětické kauze, pekingské olympiády a dalších. Neobešel... 06.02.2022, Sputnik Česká republika

Zeman prohlásil, že podepíše novelu pandemického zákona. Současně ostře odsoudil účastníky demonstrace, kteří nedaleko budovy dolní komory Parlamentu dokonce vztyčili makety s šibenicemi a oprátkou.Pokud Senát 10. února schválí novelu pandemického zákona, pak poputuje k hlavě státu. Zeman potvrdil, že ji ve znění, jak nakonec prošla Sněmovnou, podepíše.„S šibenicemi na demonstracích nesouhlasím. Věřit tomu, že nad námi létá letadlo, které rozprašuje covid, a Bill Gates dává do vakcín čipy? A teď mi řekněte, že ti lidé nejsou blázni. Ti, co tam dotáhli šibenice, by měli jít do vězení. Samozřejmě po řádném soudu,“ řekl.Nechybělo ani téma Zimní olympiády v Pekingu, kterou česká vláda diplomaticky bojkotuje. Podle svých slov by se prezident Miloš Zeman zahájení her rád účastnil, kdyby mu to lékaři povolili.„Izrael je země mého srdce a Čína je co do ekonomiky nejvýznamnější světová velmoc. Mám přátelské vztahy s čínským prezidentem. Návštěvou bych mohl pomoci i našim exportérům. Čína je největší trh na naší zeměkouli,“ podotkl.V případě evropských a severoamerických států Zeman neshledává opravdový bojkot.„Bojkot je ve skutečnosti téměř nulový. Úplný provádí vlastně jen Litva a ještě jedna země, kterou si teď nepamatuji. Ostatní státy poslaly minimálně velvyslance či ministra odpovědného za sport. Někdo i hlavu státu, jako třeba Polsko. Představitelé tím vyjadřují podporu ani ne tak pořadatelské zemi, ale spíš svým sportovcům,“ vyzdvihl.V rozhovoru se Zeman prohlásil za zastánce aktivní diplomacie.„To neznamená vykřikovat výroky o porušování lidských práv, ale snažit se vyjednáváním s konkrétními představiteli, aby se něco zlepšilo. Jen hulákat za lidská práva nestačí,“ podotkl.BIS nemá důkazy, že tam byli dva Rusové V rozhovoru se projednávalo i téma vrbětických výbuchů a to vzhledem k debatám o skartaci zprávy Bezpečnostní informační služby (BIS) k Vrběticím. „Je to bouře ve sklenici vody a lituji ty, kteří se zabývají tímto případem, místo toho, aby se zajímali jinými případy,” uvedl prezident.Zeman zdůraznil, že dokument adresovaný Hradu nebyl označený jako tajný, ale v nižším stupni jako důvěrný.„Myslím si, ale to bych nevyčítal, to je chyba, která se že může stát, chyba BIS, že měla tuto zprávu, pokud ji přikládala takovou důležitost, označit jako tajnou. Mohu odpřisáhnout, protože jsem tu zprávu měl v ruce, že měla označení důvěrné,“ prohlásil.Dříve policisté podle Radiožurnálu a webu Respekt.cz na Hradě zjišťovali, zda se se zprávou o Vrběticích neseznamovali lidé bez bezpečnostní prověrky, kterou například nemají vedoucí kanceláře Vratislav Mynář a prezidentův poradce Martin Nejedlý. Hrad následně informoval, že je zpráva skartována.Doplnil, že veškeré informace obsažené ve zprávě se už objevily v médiích.„Včetně té nejzákladnější informace, kterou jsem citoval i ve svém projevu, a to, že BIS nemá důkazy ani svědectví, že dva Rusové byli v tom vrbětickém areálu,“ doplnil.Podle Kanceláře prezidenta republiky BIS zaslala tajnou zprávu o Vrběticích v rozporu s platnou legislativou. Hrad adresoval tajné službě výčitky, že neupozornila na potřebu rychlého předání hlavě státu.Špatné označení dokumentu podle Zemana mělo za následek to, že podléhal jiným skartačním předpisům. Zřejmě byl skartován spolu s dalšími 500 dokumenty. Navíc Zeman popřel, že by šlo o jediný exemplář zprávy. „Tu zprávu mají samozřejmě i další ústavní činitelé. A jestli ji i oni na svých pracovištích skartovali, to nevím,“ poznamenal.Rusové „nejsou blázni“Co se týče situace na ukrajinské hranici, český prezident je proti vyslání vojáků NATO na Ukrajinu.Svůj názor vysvětlil tím, že pro to nevidí důvod vzhledem k tomu, že tato země není členem NATO.„Nehledě k tomu, a upozornil na to i poslanec Bašta, Severoatlantická aliance zásadně nepřijímá za členy země, kde je občanská válka, která na Ukrajině nesporně je, byť je to teď zamrzlý konflikt minskými dohodami,“ připomněl.Pokud by došlo k nějakému konfliktu na ukrajinské hranici, hlava českého státu se domnívá, že ten by se soustředil na otázku dvou separatistických oblastí Doněcka a Luhanska na východě země.Podle jeho názoru nynější napětí je zatím válkou slov z obou stran. Přál by si, aby to tak zůstalo. Uvedl, že Rusové „nejsou blázni“ a útok na Ukrajinu by pro ně znamenal čistý zisk jenom v tom, že dají Ukrajině jakési varování, vojenské varování, ale znamenal by pro ně daleko větší ztrátu v podobě nejrůznějších sankcí.„Když si srovnáte zisk a ztrátu, tak protože nejsou neinteligentní, tak jim vyjde, že by na tom prodělali, dokonce výrazně prodělali,“ uvedl Zeman.K českému daru Ukrajině v podobě 4000 dělostřeleckých granátů za 37 milionů korun se Zeman vyslovil tak, že jako ekonom by munici prodal. Na druhou stranu uznal, že Česká republika tyto granáty nepotřebuje, protože jsou určeny pro děla, která se vyřazují z provozu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

