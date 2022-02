https://cz.sputniknews.com/20220206/dva-necekane-priznaky-vysoke-hladiny-cholesterolu-zkontrolujte-se-17494228.html

Dva nečekané příznaky vysoké hladiny cholesterolu. Zkontrolujte se

Dva nečekané příznaky vysoké hladiny cholesterolu. Zkontrolujte se

Zvýšená hladina cholesterolu, kterou mají lidé, jež se málo pohybují a nesprávně se stravují, se dá zjistit samostatně podle dvou příznaků na nohou, píše The... 06.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-06T07:22+0100

2022-02-06T07:22+0100

2022-02-06T07:22+0100

zdraví

potraviny

cholesterol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/02/16711737_0:105:1999:1229_1920x0_80_0_0_09c92c8c8b9a019e2e3aec784892b2ee.jpg

Autoři článku zvlášť upozornili na stav nehtů.„Pokud jste si všimli, že se nehty na nohou staly křehké, nebo se zpomalil jejich růst, přitom ale k žádným jiným změnám v způsobu života nedošlo, je to důvod k prověrce,“ tvrdí vědci. Odborníci z Britského fondu srdce mají za to, že příčinou je ztížený přítok krve k nohám kvůli vysoké hladině cholesterolu.Druhý faktor, který má vzbudit obavy, je změna stavu kůže, která svědčí o nedostatečném přítoku krve.Do rizikové skupiny se zvýšeným cholesterolem patří také lidé se zvýšeným tlakem a cukrovkou, napsali autoři příspěvku.Česnek a ryby na snížení cholesteroluOdbornice na výživu Lera Lavski dříve prozradila, které potraviny je třeba konzumovat, aby se snížilo riziko infarktu.„Srdečně-cévní onemocnění jsou v první trojce hlavních příčin úmrtnosti na světě. Proto je nanejvýš důležité se věnovat zdraví cév, kontrolovat arteriální tlak a hladinu cholesterolu. K posílení žilních stěn přispěje vitamín C, kterého má nejvíc šípek, kysané zelí, černý rybíz a kiwi,“ poradila Lavski.„Zdraví cév podpoří také omega-3 mastné kyseliny,“ pokračovala expertka. „Konzumujte minimálně třikrát týdně červené ryby vylovené v přírodě, lněná semínka a limbové oříšky. Kolagen v kostních vývarech je strukturní prvek žilních stěn. Slabost cévní soustavy souvisí často s jeho nedostatkem. Hořčík v ořeších a semínkách udrží normální arteriální tlak, poněvadž dokáže snížit stresovou zátěž.“„Za účelem snížení vysoké hladiny cholesterolu, která přímo ovlivňuje zdraví oběhové soustavy, máte denně konzumovat syrovou cibuli a česnek. A také vitamíny skupiny B obsažené v luštěninách, vedlejších produktech a chlebu z hrubé mouky,“ řekla na závěr odbornice.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220205/tak-tomuhle-receptu-neodolate-kureci-kridelka-buffalo-jako-idealni-pokrm-ke-sledovani-olympiady-17491446.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

potraviny, cholesterol