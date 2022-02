https://cz.sputniknews.com/20220206/ewa-farna-rozjela-novy-byznys-a-splnila-si-svuj-sen-nekteri-fanousci-ji-ale-tvrde-odsoudili-proc-17486182.html

Ewa Farna rozjela nový byznys a splnila si svůj sen. Někteří fanoušci ji ale tvrdě odsoudili. Proč?

Ewa Farna rozjela nový byznys a splnila si svůj sen. Někteří fanoušci ji ale tvrdě odsoudili. Proč?

Zpěvačka česko-polského původu Ewa Farna se dala na kariéru podnikatelky. Kromě zpěvu má teď další byznys. Na sociálních sítích totiž oznámila, že založila... 06.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-06T06:57+0100

2022-02-06T06:57+0100

2022-02-06T06:57+0100

celebrity

ewa farna

zpěvačka

podnikatelka

reakce

kritika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/14/14555109_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_6c3753fd70ca325232f308c8f6bd2e39.jpg

Farna se před pár dny na svém Instagramu podělila o další projekt, za kterým stojí.Svíčky prý odjakživa miluje, a tak to byla jasná volba. Po letech čichání cizích svíček si tak splnila svůj sen. Prozradila, že zatím jsou v nabídce celkem tři druhy vonných svíček z přírodního vosku, tak mají lidé z čeho vybírat. A dle jejích slov má z projektu velkou radost.Svíčkový byznys sice někteří fanoušci přivítali s velkou radostí a hned uváděli, že si ji rádi pořídí, ale jiní měli problém. A nebáli se to dát veřejně najevo, a tak si Ewa vyslechla i vlnu kritiky. Lidé ji osočovali například z toho, že si na svíčky vydělala z peněz těch, kteří zaplatili za lístky na její zrušené koncerty. Argumentovali tím, že jim dosud nebyly vráceny peníze.Někteří měli však snahu se Farné zastat a psali, že v těhotenství se cokoli plánuje složitě, natož překládání koncertů. „Když člověk neví, kdy vše bude fungovat, se termín mění určitě úžasně totiž...“ podotkla jedna žena. Ale i na to měli někteří jasnou odpověď.Taková slova si ale zpěvačka nenechal líbit a snažila se vše uvést na pravou míru. Reagovala však s grácií a v klidu.I přes pár nepříjemností to ale vypadá, že o Ewiny svíčky bude velký zájem. Jak mnozí podotýkají v komentářích, díky oznámení této novinky okamžitě spadl jejich web.Ewa FarnaEwa Farna je zpěvačka polsko-českého původu. Narodila se v roce 1993 v Třinci do polské rodiny. Má polskou národnost a státní občanství České republiky. Působí v oblasti populární a rockové hudby a vzhledem ke svému původu zpívá česky i polsky. Tato zpěvačka hojně vystupuje nejen v Česku, ale také v Polsku. Svou kariéru odstartovala v pouhých třinácti letech, kdy ji objevil producent Lešek Wronka. Během své pěvecké kariéry již získala řadu českých i polských ocenění.Pokud jde o její osobní život, Farna se v roce 2017 provdala za kytaristu Martina Chobota, se kterým randila od roku 2013. Na začátku června 2019 se jim pak narodil syn Artur (polsky Artuś). Manželé nyní čekají druhého potomka. Zmiňme, že dříve byli partnery Farné hudebníci Marcus Tran či Tomáš Klus.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220205/decastelo-vystavila-sve-bujne-vnady-nahore-bez-dle-fanousku-by-si-mela-podprsenku-zapominat-casteji-17484782.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ewa farna, zpěvačka, podnikatelka, reakce, kritika