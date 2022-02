https://cz.sputniknews.com/20220206/hit-internetu-pripravte-si-i-vy-z-pohodli-domova-vynikajici-rozmarynove-brambory-17488718.html

Hit internetu! Připravte si i vy z pohodlí domova vynikající rozmarýnové brambory

Brambory patří k jedněm z nejčastějších a nejoblíbenějších příloh, jelikož jdou připravit hned na několik způsobů. Na výběr jsou vařené, šťouchané, pečené... 06.02.2022, Sputnik Česká republika

Brambory ochucené voňavým rozmarýnem jsou jedinečným zážitkem pro naše chuťové pohárky. Navíc jsou velmi jednoduché na přípravu. Tento lahodný pokrm si můžete vychutnat jako přílohu k masu i se zeleninou. Anebo je můžete jíst jen tak, samotné.Pokud však chcete docílit toho nejlepšího výsledku, mějte na paměti, že je třeba při přípravě dodržet několik jednoduchých zásad.První z nich zní – vybrat ty správné brambory. Na tento recept se jeví jako nejlepší možnost brambory varného typu A. Ptáte se proč? Důvodem je, že obsahují nejméně škrobu a při zpracování mají tendenci zachovat si konzistenci i tvar. Po upečení tak budou pěkně křupavé, ale vevnitř zůstanou měkké. Pokud by se vám však nepodařilo tento typ sehnat, v úvahu přichází také varný typ B. Ten je totiž obecně považován za univerzální. Škrobu mají tak středně a lze je použít prakticky k jakékoli úpravě. Nikdy však nepoužívejte varný typ C, protože jsou příliš měkké a jsou vhodné spíše na bramborové těsto.Teď je čas na samotnou přípravu. Množství odhadněte podle toho, kolik vás usedne za jídelní stůl a jak moc velcí jedlíci jste. Pro čtyřčlennou rodinu ale bude stačit asi jedno kilo brambor, které oloupete a nakrájíte zhruba na čtvrtky. Poté jej dejte vařit do osolené vody a nechte je tam asi tři minuty. Slijte je, osušte a rozložte na pekáč. Přidejte pár kapek olivového oleje a nakonec hlavní zázrak – rozmarýn.Tato skvělá bylinka krásně voní, a tak pokrm ozvláštní. Kromě toho ale dodá pokrmu i výraznou chuť a její další plus spočívá v tom, že je nesmírně zdravá. Z dlouhého výčtu plusů zmiňme například to, že má blahodárné účinky na trávicí systém, zlepšuje krevní oběh a pomáhá při nízkém tlaku. Stejně tak dokáže dodat potřebnou energii a zlepšit soustředění. Někdy se může hodit i při bolestech hlavy a migrénách, protože poskytuje úlevu.Nic by se však nemělo přehánět, a to platí i v případě rozmarýnu. Vzhledem k své aromatické vůni vám na kilogram brambor postačí asi čtyři větvičky. Jestli chcete pokrm ještě vyšperkovat, dejte do pekáče také pár stroužků česneku.A zpět k receptu! Dodejme, že rozmarýnové brambory se musí péct na vysokou teplotu. Pokud byste tak neučinili, stanou se z nich spíše vařené nebo dušené brambory, které ztratí pověstnou křupavost. Troubu byste proto měli mít rozehřátou na 220 až 230 stupňů a péct je asi tři čtvrtě hodiny. Nutností je také to, že je budete během pečení otáčet, aby se rovnoměrně opekly ze všech stran. Nakonec je osolte.Dobrou chuť!Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

