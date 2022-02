https://cz.sputniknews.com/20220206/hrozba-pro-nasi-demokracii-kanadsti-policiste-priznali-bezmocnost-vuci-protestujicim-17505156.html

„Hrozba pro naši demokracii.“ Kanadští policisté přiznali bezmocnost vůči protestujícím

Peter Sloly, šéf policie v kanadském hlavním městě Ottawě, uvedl, že nemá dostatek prostředků, aby ukončil protesty proti omezením kvůli covidu-19, informovala... 06.02.2022, Sputnik Česká republika

Ottawská policie vyšetřuje více než 50 trestných činů souvisejících s protesty proti koronavirovým opatřením.„Potřebujeme další příliv zdrojů,“ řekl Sloly na mimořádném zasedání policejní rady. Přesto jsou podle kanálu nasazeni všichni dostupní policisté ottawské policie a na pomoc jim přišly stovky dalších strážců zákona.V sobotu přišlo do centra města více než 7 000 demonstrantů a v takzvané „červené zóně“ stále zůstává 500 nákladních aut.Policie přiznala, že nečekala, že demonstrace budou trvat tak dlouho. „Je to bezprecedentní situace, ale poučili jsme se z našich zkušeností a chyb a hodláme se zlepšit,“ přiznal Sloly.Připomeňme, že nejméně čtyři lidé byli zraněni, když v kanadském městě Winnipeg (hlavní město provincie Manitoba) najelo vozidlo do protestujících. K incidentu došlo 4. února večer poblíž budovy zákonodárného shromáždění, kde lidé protestovali proti opatřením spojených s koronavirem. Na záběrech z místa je vidět bílé SUV, které vjelo do davu a srazilo několik lidí.Zločinec poté utekl, ale brzy byl zadržen. Nemá žádný záznam v trestním rejstříku a jeho motivy jsou zatím nejasné. Sám zadržený přiznal, že jeho čin nemá nic společného s jeho osobním vztahem k probíhajícím protestům v Kanadě.Mezitím bylo všem čtyřem obětem poskytnuto lékařské ošetření. Jeden z nich zůstává v nemocnici, ale jeho život není ohrožen. Další tři utrpěli lehká zranění.Protesty v KanaděV několika městech Kanady od 29. ledna pokračují rozsáhlé protesty iniciované řidiči kamionů. Požadují zrušení všech pandemických a očkovacích omezení, protože jsou podle nich protiústavní. Premiér Justin Trudeau v souvislosti s těmito událostmi v zájmu bezpečnosti opustil hlavní město Ottawu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

