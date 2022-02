https://cz.sputniknews.com/20220206/jsou-nekompetentni-zakladatel-aplikace-telegram-se-pustil-do-whatsappu-budete-zdeseni-proc-17502799.html

„Jsou nekompetentní,“ zakladatel aplikace Telegram se pustil do WhatsAppu, budete zděšeni proč

Zakladatel aplikace Telegram Pavel Durov se s odvoláním na studii odborníků na kybernetickou bezpečnost ostře opřel do vývojářů aplikace WhatsApp

Hackeři byli schopni získat přístup ke zprávám uživatelů WhatsAppu během několika let, uvedl Pavel Durov, který takto reagoval na výzkum amerického startupu Boldend, který se specializuje na otázky kybernetické bezpečnosti. Autoři studie tvrdí, že objevili slabé místo aplikace, díky níž je možné obejít bezpečnostní systém WhatsAppu.Podle Durova od dne vzniku WhatsAppu prakticky nebyl ani jeden okamžik, kdy byl messenger bezpečný.Následně se pořádně opřel do týmu WhatsApp a obvinil ho z nekompetentnosti.Durov také předpokládá, že servis může cíleně tato slabá místa v aplikaci vytvářet.Zmiňme, že Durov kritizoval WhatsApp již v listopadu 2019, tehdy radil uživatelům, aby si messenger smazali ze svých chytrých telefonů, nakolik údaje uživatelů mají k dispozici hackeři a také státní služby. O několik měsíců později Durov uvedl, že slabiny v systému šifrování WhatsApp byly příčinou toho, že do médií se dostaly fotografie a korespondence zakladatele Amazonu Jeffa Bezose. Společnost Meta (dříve Facebook) však tvrdila, že příčinou úniku bylo zařízení Apple.V prosinci loňského roku Durov uvedl, že Telegram je na rozdíl od ostatních messengerů schopen ochránit údaje uživatelů ze tří stran. Dále se odvolal na zprávu FBI, v níž se uvádí, že americké bezpečnostní složky mají omezený přístup ke zprávám na iMessage, Line a WhatsAppu, tento přístup však nemají k zprávám na aplikacích Signal, Telegram, Threema, Viber a také WeChat.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

