K Zemi se blíží asteroid o velikosti fotbalového hřiště

8. února se k Zemi přiblíží asteroid 2007 UY1, od planety bude ve vzdálenosti něco málo přes pět milionů kilometrů, což je přibližně 14 vzdáleností od Země k... 06.02.2022

Průměr nebeského tělesa může dosahovat 150 metrů. To znamená, že by teoreticky mohl způsobit vážné poškození planety v případě srážky. 2007 UY1 navíc patří do skupiny asteroidů Aton, to znamená, že jeho dráha protíná dráhu Země z vnitřní strany.2007 UY1 byl poprvé objeven v roce 2007. Asteroid není považován za nebezpečný. Podle současných výpočtů je teoretická pravděpodobnost, že by se jednoho dne mohl srazit se Zemí, extrémně malá.Podle předpovědí Všeruského vědecko-výzkumného ústavu civilní obrany a mimořádných situací se na jaře 2029 asteroid Apophis přiblíží k Zemi na velmi malou vzdálenost, srovnatelnou s výškou oběžných drah geostacionárních satelitů. Roskosmos hodnotí pravděpodobnost jeho srážky se Zemí jako „velmi, velmi malou“.Vědci objevili asteroid, který se může příští léto srazit se ZemíAsteroid 2022 AE1, objevený 6. ledna v horizontu astronomické observatoře Mount Lemmon v Arizoně ve Spojených státech, má podle vědců nejvyšší riziko srážky se Zemí ze všech známých blízkozemních objektů. Údaje o tomto objektu jsou uvedeny na webu Centra pro studium objektů přibližujících se k Zemi (CNEOS), Laboratoře tryskového pohonu (JPL) NASA.Velikost asteroidu 2022 AE1 je srovnatelná s velikostí hypotetického Tunguzského meteoritu - asi 70 metrů. Rychlost pohybu je 19,83 kilometrů za sekundu. Vizuální velikost jasu - 22V - je na hranici možnosti pozorování pro velké dalekohledy. Poslední týden kvůli úplňku není objekt vůbec vidět.V současné době objekt obdržel jeden bod podle Turínské stupnice. Velikost nebezpečí podle Turínské stupnice se určuje na základě matematické pravděpodobnosti srážky a kinetické energie vzájemného nárazu - od nuly v případě, kdy je pravděpodobnost srážky nižší než chyba v pozorování, do deseti, kdy je srážka nevyhnutelná.Potenciální srážka je možná 4. července 2023. Vědci odhadují pravděpodobnost srážky na úrovni jedna ku 1700.

