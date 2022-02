https://cz.sputniknews.com/20220206/kyberneticke-utoky-a-jaderne-zbrane-media-odhalila-obsah-tajne-zpravy-osn-o-kldr-17495457.html

Kybernetické útoky a jaderné zbraně. Média odhalila obsah tajné zprávy OSN o KLDR

Kybernetické útoky a jaderné zbraně. Média odhalila obsah tajné zprávy OSN o KLDR

Severní Korea pokračovala loni v rozvoji programu v oblasti jaderných zbraní a balistických raket, kybernetické útoky na kryptoměnové burzy jsou pro ni i... 06.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-06T10:08+0100

2022-02-06T10:08+0100

2022-02-06T10:08+0100

svět

kldr

rakety

osn

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/19/13376836_0:124:3198:1923_1920x0_80_0_0_94e6e89cad7573806d9e1763060723b2.jpg

Zpráva připravena nezávislými odborníky byla 4. února představena výboru RB OSN pro sankce proti KLDR.Připomněli rovněž, že se Pchjongjang i nadále věnuje rozvoji infrastruktury jaderných a balistických raket, přičemž hledá „materiály, technologie a know-how pro tyto programy v zahraničí, včetně pomoci kybernetických prostředků a společných vědeckých výzkumů“.Pchjongjang značně urychlil raketové zkoušky, míní autoři zprávy. Co se týče kybernetických útoků na kryptoměnová aktiva, podařilo se severokorejským hackerům od roku 2020 do poloviny 2021 odcizit přes 50 milionů dolarů „přinejmenším ze třech kryptoměnových burz v Severní Americe, Evropě a Asii".Humanitární situace v KLDR se mezitím i nadále zhoršuje. Podle názoru expertů to může souviset s omezeními kvůli covidu-19, ale kvůli nedostatku informací je těžké zjistit, jak moc sankce OSN nezáměrně poškozují civilní obyvatelstvo.Jaderný program KLDR vzbuzuje dlouhá léta znepokojení světového společenství. Kvůli tomu zavedla Rada bezpečnosti OSN sankce proti Pchjongjangu. V roce 2017 učinila Severní Korea prohlášení, že dosáhla cílů programu, a že od té doby plní moratorium na jaderné zkoušky a vypuštění mezikontinentálních balistických raket. Nicméně přicházejí od začátku letošního roku zprávy o nových testech, pouze během ledna vypustila KLDR minimálně sedmkrát hypersonické balistické rakety kratšího doletu a okřídlené rakety.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220205/americky-admiral-odhalil-jediny-zpusob-obrany-spojenych-statu-proti-hypersonickym-strelam-17493562.html

kldr

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kldr, rakety, osn