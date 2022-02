https://cz.sputniknews.com/20220206/nato-zkouma-moznosti-vystavby-plynovodu-mezi-spanelskem-a-nemeckem-17506125.html

NATO zkoumá možnosti výstavby plynovodu mezi Španělskem a Německem

Podle serveru Vanguardia, NATO momentálně projednává možnosti budování nového plynovodu, který spojí Španělsko a Německo.Dle zdrojů Vanguardia, otázka restartu nového přeshraničního plynového spojení s Francií pro dodání plynu do střední Evropy je v současnosti na programu NATO aktuální. Což de facto předpokládá přebudování neúspěšného projektu Midcat. „Midcat se může vrátit,“ píše se v publikaci. Tato iniciativa byla před třemi lety zablokována španělskými a francouzskými orgány, které se rozhodly, že by jeho budování v podmínkách prudkého nahrazování plynu obnovitelnými zdroji nebylo výnosné.Zdroj tvrdí, že Německo má o projekt velký zájem a podotýká, že se jeho vysoká závislost na ruském plynu nyní jeví jako jedna z hlavních geostrategických slabin EU.Nord Stream 2 je nový exportní plynovod z Ruska do Evropy s kapacitou 55 miliard metrů krychlových ročně. V současné době německý regulátor provádí certifikaci projektu plynovodu Nord Stream 2, ale tento proces je pozastaven, dokud nebude předložena nezbytná dokumentace. Až tento regulátor vypracuje návrh rozhodnutí, bude ještě třeba stanovisko Evropské komise. EK má v úmyslu konzultovat se během procesu vytváření svého stanoviska s Ukrajinou.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

