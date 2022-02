https://cz.sputniknews.com/20220206/nemecko-nechce-aby-se-usa-pletly-do-ciste-evropskych-zalezitosti-mezi-nimiz-je-i-nord-stream-2-17501387.html

Německo nechce, aby se USA pletly do čistě evropských záležitostí, mezi nimiž je i Nord Stream 2

Německo nechce, aby se USA pletly do čistě evropských záležitostí, mezi nimiž je i Nord Stream 2

Spojené státy by se neměly vměšovat do situace s uvedením do provozu plynovodu Nord Stream 2, takový názor pro deník Bild vyjádřil předseda německé... 06.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-06T21:38+0100

2022-02-06T21:38+0100

2022-02-06T21:38+0100

svět

nord stream 2

německo

usa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/16/17306754_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4cf5c4714b3629766db3a5a78363df26.jpg

Politik dále zdůraznil, že evropské země zatím nedospěly k jednotné pozici, co se týče budování a spuštění plynovodu. To by podle Merze mohlo souviset s kurzem, který prosazoval „předchůdce současného kancléře Olafa Scholze“.Nord Stream 2 je nový exportní plynovod z Ruska do Evropy s kapacitou 55 miliard metrů krychlových ročně. V současné době německý regulátor provádí certifikaci projektu plynovodu Nord Stream 2, ale tento proces je pozastaven, dokud nebude předložena nezbytná dokumentace. Až tento regulátor vypracuje návrh rozhodnutí, bude ještě třeba stanovisko Evropské komise. EK má v úmyslu během procesu vytváření svého stanoviska konzultace s Ukrajinou.Na tomto pozadí ceny na plyn na evropském trhu několikanásobně vzrostly v porovnání s létem. Úřady evropských zemí opakovaně obviňovaly Rusko z vyprovokování energetické krize. Vladimir Putin označil tato prohlášení za nesmysl. Připomněl, že Bruselu nabízel ponechání dlouhodobých kontraktů na dodávky surovin, ale Evropská komise trvala na tržních cenách, což nakonec vedlo ke krizi.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220204/evropska-komise-sdelila-podminku-spusteni-nord-stream-2-17475675.html

německo

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nord stream 2, německo, usa