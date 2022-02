https://cz.sputniknews.com/20220206/o-vznik-zada-sest-novych-politickych-stran-na-slovensku-mezi-nimi-take-romska-strana-17496809.html

O vznik žádá šest nových politických stran na Slovensku, mezi nimi také Romská strana

Na Slovensku se objevila iniciativa vzniku šesti nových politických stran. Ministerstvo vnitra (MV) Slovenské republiky uveřejnilo informace, že probíhá sběr... 06.02.2022, Sputnik Česká republika

Zakladatelé strany musí shromáždit nejméně 10 000 podpisů, předložit je ministerstvu a požádat o registraci. Snaží se prosadit také Hnutí za zdravé Slovensko, Romská strana, Restart Slovensko a Alternativa pro Slovensko, uvádí TASR.Cíl strany Team Bratislava jako komunální strany uvedl primátor hlavního města Matúš Vallo. Team Bratislava a jeho spolupracovníci chtějí kandidovat ve volbách do městských, krajských a místních zastupitelstev. Za stranou Tým kraj Nitra stojí primátor Nitry Marek Hattas.Na Slovensku v současné době působí více než 160 politických stran a hnutí, z nichž více než 90 je v likvidaci. Zakladatelé strany musí nasbírat nejméně 10 000 podpisů, předložit je ministerstvu a požádat o registraci. Pokud splní všechny zákonné podmínky, ministerstvo stranu zaregistruje.Volby by vyhrál Směr-SD a Hlas-SDV případě voleb na konci ledna by vyhrála strana Směr-SD se ziskem 15,6 procenta hlasů. Druhé místo by zaujala strana Hlas-SD a SaS s 13,5 %. Volební model vytvořila agentura Median SK s 1006 respondenty. Sběr dat probíhal od 27. ledna do 1. února. Další místo by zaujala strana Progresivní Slovensko s 10,6 procenta hlasů, zatímco hnutí OĽANO by volilo 9,5 procenta respondentů. Místa v parlamentu by získali také poslanci hnutí Sme rodina (5,7 %), hnutí Republika (5,6 %) a KDH (5 %). Strana ĽSNS by místa v Národní radě Slovenské republiky nezískala. Podle modelu by získala 4,1 procenta hlasů. Aliance by získala 3,4 procenta hlasů, SNS 3,1 procenta a strana Za lidi 2,5 procenta. Pro Dobrou volbu a Společně by dalo hlas 1,6 procenta respondentů. Z průzkumu vyplývá, že přes 70 procent respondentů se voleb zúčastní, naopak 28 procent se jich rozhodně nebo spíše nezúčastní. Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

