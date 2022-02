https://cz.sputniknews.com/20220206/okupacni-jednotky-polaci-radost-sveho-ministra-obrany-z-presunu-vojaku-usa-do-polska-nesdili--17504782.html

„Okupační jednotky.“ Poláci radost svého ministra obrany z přesunu vojáků USA do Polska nesdílí

Další síly americké armády budou dislokovány v jihovýchodní části Polska u hranic s Ukrajinou. Uvedl to ministr národní obrany Polska Mariusz Blaszczak. 06.02.2022, Sputnik Česká republika

Nedávno Pentagon zahájil přesun dalších sil do východní Evropy. Konkrétně do Polska dorazí dalších 1,7 tisíc amerických vojáků. Už začali přijíždět na letiště Rzeszów Jasionka.„Bleskurychlý příchod amerických vojáků do Polska poskytuje nejlepší odpověď na hrozby východnímu křídlu NATO a svědčí o vážném postoji ke spojeneckým závazkům. Vojáci budou operovat ve východojižní části naší země,“ napsal Blaszczak na twitterovém profilu.Polskému ministru sledující adresovali poznámky.„Kolik za to zaplatíme?“ dotazuje se Apoloniusz Marszałek.„Hej hrdino, kdo na nás útočí, kromě zmrzlých uprchlíků?“ přišel s otázkou Rychu Dabrowski.„Americké okupační jednotky,“ konstatoval sledující s nickem Antybanderowiec.„V útěcích jsou také bleskurychlí,“ upozornil Pieski pani ambasador.„Nepřišli nás chránit. V této pozici by se hodila trocha vážnosti! Mocná velmoc má jiné priority a v takových regionálních konfliktech by neutrácela miliony, mají na tom zájem. Nechovejte se k nám jako k dětem! Ne každý člověk patří PISu!“ zdůraznil Andrew Zeig.Připomeňme, že dříve mluvčí Pentagonu John Kirby avizoval, že USA brzy pošlou další vojáky do Rumunska, Polska a Německa. Zdůraznil, že síly jsou vyslány do regionu „ne navždy“, „toto je reakce na současnou situaci, oni (vyslaná armáda) nebudou na Ukrajině bojovat“. Síla je potřebná k tomu, aby poskytla podporu spojencům v regionu.Kyjev a západní státy v poslední době neustále deklarují údajný nárůst „agresivních akcí“ ze strany Ruska u hranic Ukrajiny. Tiskový tajemník prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov prohlásil, že Rusko přesouvá jednotky na svém území a podle vlastního uvážení, což nikoho neohrožuje a nikoho to nemusí znepokojovat. Rusko opakovaně vyvracelo obvinění ze strany Západu a Ukrajiny z „agresivních akcí“ s tím, že nikoho neohrožuje a nechystá se na nikoho útočit a výroky o „ruské agresi“ jsou používány jako záminka pro umístění další vojenské techniky NATO u ruských hranic. Ruské ministerstvo zahraničních věcí již dříve upozorňovalo, že prohlášení Západu o „ruské agresi“ a možnosti pomoci Kyjevu bránit se proti ní jsou nejen směšná, ale i nebezpečná.Spojené státy dodaly Ukrajině protitankové komplety Javelin, hlídkové čluny, odstřelovačské pušky a dělostřelecké lokátory. Británie dodala protitankové granátomety NLAW. Turecko dodalo útočné drony Bayraktar TB2 a Česká republika schválila dodávku dělostřelecké munice. Kromě toho Ukrajina a Británie plánují společnou výstavbu válečných lodí a dvou základen ukrajinského vojenského námořnictva.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

